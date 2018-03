Anna Maria Anders: Ustawa o IPN była potrzebna

„Uważam, że ustawa o IPN była i jest potrzebna, natomiast w Senacie skrytykowałam jej timing, który według mnie nie był najszczęśliwszy” - powiedziała senator Anna Maria Anders w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”.

Córka gen. Władysława Andersa pytana, dlaczego pomimo wątpliwości głosowała za ustawą, odpowiedziała: „Głosowałam za, bo nie kwestionuję konieczności pojawienia się tego rodzaju przepisów w polskim porządku prawnym. Jest polską racją stanu korygować kłamstwa historyczne. My absolutnie potrzebujemy takich narzędzi. W tym sensie całkowicie zgadzam się z autorami ustawy”.



Na pytanie o to, kto w jej opinii „nie stanął na wysokości zadania” w kwestii ustawy o IPN, dodała: „Nie chcę wskazywać nikogo palcem, ponieważ nie uczestniczyłam w pracach legislacyjnych. Zresztą nie chodzi o to, żeby wskazywać jakichś winnych, bo to nie posuwa nas ani trochę do przodu”.

źródło: pap

„Myślę, że istotne jest, aby w przyszłości identyfikować wrażliwe ustawy z większym wyprzedzeniem i odbywać szerokie konsultacje międzyresortowe. Jeszcze przed głosowaniem w Sejmie, oczywiście z uwzględnieniem Pałacu Prezydenckiego i Kancelarii Premiera” – oceniła Anders.„Tak brzemiennych w skutkach przepisów nie powinno się puszczać w przyspieszonym tempie legislacyjnym. Teraz musimy bardzo dużo rozmawiać z naszymi partnerami i prezentować im nasz punkt widzenia w tej sprawie” – podkreśliła.Anders wspomniała również o spotkaniu z senatorem Johnem McCainem, który podpisał swego czasu „list o stanie demokracji w Polsce”. „Stwierdził, że nie do końca ma ogląd tego, co się dzieje w Polsce, ale zewsząd słyszy negatywne opinie, dlatego wyraził swój sprzeciw. Kiedy spotkaliśmy się następnym razem, rozmowa wyglądała już zupełnie inaczej” – powiedziała.