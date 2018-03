Mieszkańcy bloków dostaną grunt na własność

Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2019 r. grunty pod blokami i domami oddane w użytkowanie wieczyste przekształcą się we własność - czytamy w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej”.

Jak podaje dziennik, właściciele mieszkań oraz domów jednorodzinnych uwłaszczą się jednak na gruntach pod blokami. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie kontynuować prace nad ustawą w tej sprawie.





„W przepisach trzeba pogodzić interesy samorządów i właścicieli lokali, a to nie jest proste. Dlatego prace się przeciągają, a Komitet Stały Rady Ministrów odesłał projekt ministerstwu do dopracowania” - tłumaczy Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. „Chcemy, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Mam nadzieję, że to się uda” – dodaje wiceminister.

#wieszwiecej Polub nas

Chodzi o projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Termin wejścia tych przepisów kilkakrotnie przekładano. Tymczasem czeka na nie kilka milionów właścicieli mieszkań oraz domów jednorodzinnych, a także same samorządy.

źródło: pap

Jak informuje „Rz”, nic jednak za darmo. „Właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych będą wnosić opłatę przekształceniową przez 20 lat, a właściciele lokali użytkowych w blokach, w tym garaży podziemnych - przez 33 lata” – dodaje gazeta.