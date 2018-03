– Nie było celem Żołnierzy Wyklętych mordowanie ludności cywilnej. W walkach zdarzały się takie incydenty, ale nikt tego nie przysłania. Tak samo jak armia amerykańska zdobywała Francję w 1944 r., byli ludzie, którzy zabijali – mówił na antenie TVP Info publicysta Piotr Semka. Goście „Bez retuszu” spierali się o ocenę bohaterstwa Żołnierzy Wyklętych.

Wypowiedź Semki była odpowiedzią na stanowisko publicysty „Rzeczpospolitej” Andrzeja Stankiewicza, który stwierdził m.in., że Witold Pilecki nie był wcale Żołnierzem Wyklętym, a wśród Niezłomnych byli tacy, którzy mordowali ludzi.



– Termin Żołnierze Wyklęci jest pułapką, dlatego że byli wielcy patrioci, ale byli też ludzie, którzy mordowali cywilów. To fałszywe określenie. Wrzucono tam Pileckiego, który nie prowadził takich działań – przekonywał Stankiewicz.



Sprawę kultu Żołnierzy Wyklętych poruszył m.in. szef publicystyki „Gazety Polskiej” Wojciech Mucha. Według niego wykluczenie z debaty publicznej bohaterów podziemia antykomunistycznego to wynik m.in. układu przy Okrągłym Stole.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Bez retuszu”

– 1989 rok i Okrągły Stół to jest pewnego typu umowa. Mitem fundatorskim III RP była zgoda, do której doszło między komunistami a częścią tzw. konstruktywnej opozycji. Mitem fundatorskim PRL była właśnie m.in. walka z „bandami”, zanegowanie bohaterstwa AK czy odcięcie od historii II RP. Nie ma co się dziwić, że w III RP, na bazie tej zgody, Żołnierze Wyklęci zostali wykluczeni z debaty publicznej – mówił Mucha.– Nie powinno nas wcale dziwić, że tym, którzy do tej pory pełnili wysokie funkcje w mediach lub polityce, ten kult się nie podoba. On jest zaprzeczeniem tego, co oni głosili przez kilkadziesiąt lat – dodał publicysta.