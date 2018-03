„Umowy ws. tzw. autostrady Kulczyka powinny zostać odtajnione”

– Nie żałuję podpisania tamtej umowy. Natomiast żałuję i jest mi przykro, że tę umowę trzyma się gdzieś w cieniu – powiedział Bogusław Liberadzki, który w 1997 r. jako minister transportu w rządzie SLD podpisał koncesję dla spółki Jana Kulczyka na budowę autostrady A2. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego był gościem Michała Adamczyka w programie „Bez retuszu”.



– Koncesje były wydane na lat 30, licząc od 10 marca 1997 roku, czyli powinny wygasnąć 9 marca 2027 roku. Teraz się dowiaduję, że będzie ona trwać jeszcze 20 lat – stwierdził wiceszef PE, odnosząc się do pierwszej wersji umowy na użytkowanie autostrady.



Na pytanie prowadzącego, czy te wszystkie umowy powinny zostać odtajnione, Bogusław Liberadzki stwierdził, że „tak, powinny zostać odtajnione”. Ówczesny minister transportu w rządzie SLD zwrócił uwagę na wiele zmian w umowie, które zostały z czasem wprowadzone.



– W umowie było zapisane, że Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad ma pełen nadzór nad akcjonariuszem, łącznie ze stanowieniem opłat. Był również zapis, że jeżeli w ciągu dwóch lat nie rozpocznie się budowa odcinka począwszy od Konina do Poznania, to koncesja może zostać odebrana. Budowy nie rozpoczęto, a koncesji nikt nie odebrał – tłumaczył Liberadzki.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Bez retuszu”

– Co więcej, pierwszym obowiązkiem koncesjonariusza było zgromadzić środki. Gdyby ich nie zgromadził, koncesja mogła być odebrana. Nikt tego nie zrobił, koncesja nie została odebrana – dodał polityk w TVP Info.– W umowie, którą ja podpisałem, był zapis, że jeżeli zysk przekracza 10 proc., to połowa nadwyżki powinna trafiać do budżetu państwa – powiedział Liberadzki.