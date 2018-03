Antypolskie hasła na marszu nacjonalistów we Lwowie

Ulicami Lwowa przeszedł marsz ukraińskich nacjonalistów. Wznoszono na nim antypolskie hasła. Pochód zorganizowano w rocznicę śmierci przywódcy UPA - Romana Szuchewycza.

Uczestnicy marszu z pochodniami i czerwono-czarnymi flagami przeszli centralnymi ulicami Lwowa. Na transparencie, który był niesiony na czele kolumny demonstrantów, widniało hasło: „Miasto Lwów nie dla polskich panów”. Hasło to było też wielokrotnie skandowane przez uczestników pochodu.



Kilkusetosobowy marsz zorganizowany był przez nacjonalistyczne organizacje, m.in. nacjonalistyczną partię Korpus Narodowy. Jej przewodniczący na obwód lwowski, Swiatosław Siryj, tłumaczył lokalnym mediom, że antypolskie hasło jest odpowiedzią na polską nowelizację ustawy o IPN. Podkreślał, że uczestnicy pochodu nie występują przeciw polskiemu narodowi, ale przeciw, jak się wyraził, populistycznym polskim władzom, które przyjęły nowe prawo. Dodał, że Lwów to banderowskie miasto i nikt nie będzie narzucał Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić.



Marsze ukraińskich nacjonalistów zorganizowano we Lwowie w rocznicę śmierci Romana Szuchewycza - przywódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii - zbrojnej formacji odpowiedzialnej m.in. za masowe mordy na polskiej ludności na Wołyniu i w Galicji.

