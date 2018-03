Trzech nowych „Sprawiedliwych”

Tytułem „Sprawiedliwy” mogą być uhonorowane jedynie osoby nieżyjące. Sprawiedliwi to osoby, które występowały w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni XX i XXI w. Wyboru trzech osób spośród zgłaszanych co roku kandydatur dokonuje Komitet Ogrodu Sprawiedliwych.

Rafał Lemkin, Armin Wegner i ks. Adalbert Wojciech Zink zostali uhonorowani tytułem "Sprawiedliwy". Uroczystość odbyła się podczas gali w Muzeum Żydów Polskich POLIN, organizowanej również przez Dom Spotkań z Historią. Tytuł Parlament Europejski w 2012 roku ustanowił 6 marca Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych. Inicjatywa ma na celu uhonorowanie osób, które walcząc o godność i prawa człowieka, bohatersko sprzeciwiały się reżimom totalitarnym i zbrodniom XX i XXI wieku.



Tytuł, święto oraz upamiętniające Sprawiedliwych ogrody służą honorowaniu nie tylko Sprawiedliwych uznanych przez Jad Waszem czyli osób, które w czasie II wojny światowej niosły pomoc Żydom, ale wszystkich, którzy w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa mieli odwagę bronić godności człowieka, pomagać ofiarom, czy występować w obronie prawdy. Definicja ta obejmuje Sprawiedliwych spod wszystkich szerokości geograficznych, którzy swoich czynów dokonali w XX i XXI wieku.



Wyróżnienie przyznawane od 2014 r. do tej pory otrzymało 15 osób. W czerwcu do wszystkich drzewek dojdą trzy uhonorowane podczas dzisiejszej gali.

Ks. infułat Adalbert Wojciech Zink (1902-1969) z nominacji kard. Wyszyńskiego był wikariuszem generalnym - rządcą diecezji warmińskiej. Z racji objęcia tej funkcji przyjął polskie obywatelstwo. Jako jedyny w polskim episkopacie sprzeciwił się uwięzieniu w 1953 r. prymasa Wyszyńskiego, za co został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Protestował przeciw aresztowaniom warmińskich księży, nie przyjmował do posługi księży patriotów. Stojąc ponad podziałami lokalnymi łagodził napięcia między autochtonami a napływową ludnością, był zaangażowany w dialog międzyreligijny i pojednanie polsko-niemieckie.



Armin Wegner (1886-1978), niemiecki sanitariusz ochotnik, który podczas I wojny światowej udokumentował ludobójstwo Ormian. W liście do Adolfa Hitlera potępił antysemicką działalność kanclerza III Rzeszy. Był prześladowany przez nazistowskie Niemcy. Jad Waszem ogłosiło go „Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata”. Działał na rzecz praw człowieka.



Rafał Lemkin (1900-1959), wybitny polsko-amerykański prawnik z żydowskiej rodziny kresowej. Twórca pojęcia „ludobójstwo”. W 1948 r. doprowadził do doprowadził do uchwalenia konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, nazywanej jego nazwiskiem. Dwukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.