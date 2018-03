Oscary rozdane. „Twój Vincent” przegrał z „Coco”

„Coco”, film w reżyserii Lee Unkricha i Adriana Moliny, otrzymał w niedzielę Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Produkcja zwyciężyła z polsko-brytyjskim „Twoim Vincentem” w reżyserii Hugh Welchmana i Doroty Kobieli.

„Coco” w boju o Oscary okazał się lepszy także od filmów „Fernando” Carlosa Saldanhy, „The Breadwinner” Nory Twomey oraz „Dzieciak rządzi” Toma McGratha.





Film opowiada o dwunastoletnim meksykańskim chłopcu Miguelu, który pragnie zgłębić tajemnice rodzinnej legendy.





Niedoceniony Oscarem polsko-brytyjski „Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana to pierwsza w historii produkcja tej długości zrealizowana w całości technologią animacji malarskiej.





„Kształt wody” najlepszym filmem





„Kształt wody” w reż. Guillermo del Toro został w niedzielę nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu. Baśniowa opowieść z zimną wojną w tle została doceniona też m.in. za reżyserię.







Film del Toro okazał się lepszy od m.in. „Czasu mroku” Joego Wrighta, „Lady Bird” Grety Gerwig, „Trzech billboardów za Ebbing, Missouri” Martina McDonagha, „Tamtych dni, tamtych nocy” Luki Guadagnino i „Dunkierki” Christophera Nolana.





„Kształt wody” - baśniowa opowieść o miłości między niemową (Sally Hawkins) a wodnym stworem z zimną wojną w tle - miała szansę łącznie na 13 statuetek. Do twórców powędrowały ostatecznie cztery z nich: za najlepszy film, reżyserię, scenografię i muzykę.

#wieszwiecej Polub nas





Guillermo del Toro odebrał statuetki za najlepszy film oraz za reżyserię (fot. REUTERS/Mike Blake)

Gary Oldman otrzymał w nocy z niedzieli na poniedziałek Oscara za rolę Winstona Churchilla w „Czasie mroku” w reż. Joego Wrighta. Za kreację damską doceniono natomiast Frances McDormand, która zagrała matkę w filmie „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”.





Oldman dzięki kreacji premiera Wielkiej Brytanii pokonał m.in. Daniela Daya-Lewisa („Nić widmo”) oraz Timothee Chalameta („Tamte dni, tamte noce”). To jego pierwsza nagroda, a druga nominacja. Poprzednią otrzymał w 2011 r. za „Szpiega” Tomasa Alfredsona. Gary Oldman (fot. PAP/ EPA/PAUL BUCK)

Frances McDormand została nagrodzona za rolę matki zamordowanej dziewczyny, która prowadzi krucjatę przeciwko lokalnej policji. Do tej pory aktorka była pięciokrotnie nominowana do statuetki za swoje role, Oscara otrzymała tylko raz - za „Fargo” braci Coen. Frances McDormand otrzymała statuetkę za najleprzą rolę żeńską (fot. PAP/EPA/PAUL BUCK)

Za damską rolę drugoplanową nagrodzona dostała Allison Janney, która w filmie Craiga Gillespie „Jestem najlepsza. Ja, Tonya”, bazującym na faktycznej historii Tonyi Harding, zagrała łyżwiarkę oskarżaną o unieszkodliwienie konkurentki. Za drugoplanową rolę męską nagrodzono Sama Rockwella, który wcielił się w rolę jednego ze stróżów prawa w „Trzech billboardach za Ebbing, Missouri”.



„Fantastyczna kobieta” najlepszym filmem nieanglojęzycznym



Oscar za najlepszy scenariusz oryginalny powędrował do debiutanta Jordana Peele'ego, reżysera „Uciekaj!”, a za scenariusz adaptowany – do Jamesa Ivory'ego za „Tamte dni, tamte noce” w reż. Luki Guadagnino.



Chilijski reżyser Sebastian Lelio odebrał statuetkę za najlepszy film nieanglojęzyczny. Jego „Fantastyczna kobieta” z Danielą Vegą w roli głównej to opowieść o transseksualnej Marinie walczącej o pamięć po zmarłym partnerze. Obraz zwyciężył z węgierską „Duszą i ciałem” Ildiko Enyedi, szwedzkim „The Square” w reż. Rubena Ostlunda, rosyjską „Niemiłością” Andrieja Zwiagincewa oraz libańskim „The Insult” Ziada Doueiriego. Chilijski reżyser Sebastian Lelio odebrał statuetkę za najlepszy film nieanglojęzyczny (fot. PAP/EPA/AARON POOLE/AMPAS)

Triumfatorem w nagrodach technicznych okazała się być „Dunkierka” Christophera Nolana. Produkcja, która miała szansę m.in. na nagrody dla najlepszego filmu i za najlepszą reżyserię, została doceniona za dźwięk (Gregg Landaker, Mark Weingarten i Gary Rizzo), montaż dźwięku (Alex Gibson i Richard King) i montaż (Lee Smith). Mark Weingarten, Gregg Landaker and Gary Rizzo (fot. PAP/EPA/PAUL BUCK)

Za charakteryzację i kostiumy Oscarem nagrodzeni zostali Kazuhiro Tsuji, David Malinowski i Lucy Sibbick („Czas mroku”), a za najlepsze kostiumy Mark Bridges („Nić widmo” w reż. Paula Thomasa Andersona). Dwie statuetki powędrowały do twórców „Blade Runner 2049” Denisa Villeneuve – za najlepsze efekty specjalne (John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Richard R. Hoover) oraz zdjęcia (nominowany po raz 14. i nagrodzony po raz pierwszy Roger Deakins).



Statuetka za najlepszy pełnometrażowy dokument powędrowała do Bryana Fogela – twórcy „Icarusa”, wyprodukowanego przez Netflix thrillera sportowego na temat dopingu w sporcie.



Oscary to najbardziej prestiżowe nagrody świata filmowego, przyznawane przez amerykańską Akademię Wiedzy i Sztuki Filmowej.