Kierowca staranował ludzi w Izraelu. Atak pod dworcem kolejowym

Kierowca w północnym Izraelu staranował trzy osoby i został postrzelony. Życie ofiar, policjanta i dwóch żołnierzy, nie jest zagrożone. Sprawcę tutejsze media określają jako izraelskiego Araba, który dokonał ataku z pobudek nacjonalistycznych.

Policja informuje, że do ataku doszło na parkingu oraz w pobliżu stacji kolejowej w miejscowości Acre. Na opublikowanym w mediach społecznościowych filmiku widać m.in., jak kierowca z dużą prędkością uderza w pieszego.



Według lokalnych mediów strzały w kierunku napastnika oddali żołnierze na stacji kolejowej. Służby medyczne poinformowały, że otrzymał kilka ran postrzałowych i jest poważnym stanie.



🆘‼😯🔥 #Israel: Muslim Terrorist run over two Israeli soldiers and border guards in various places with his SUV in #Acre. After his escape, he was tracked down by Israeli security forces, and stopped by several shots. pic.twitter.com/uXVzMahNUl