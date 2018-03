Włosi wybierają parlament. Kłopoty mogą się zacząć tuż po wyborach

Najwięcej miejsca w czasie kilku miesięcy gorącej kampanii zajęła kwestia migracji. Pojawiły się hasła deportacji setek tysięcy nielegalnych migrantów. Wyborom towarzyszą też obawy, że mogą przynieść polityczny pat. Po ostatnich sondażach, opublikowanych na 15 dni przed głosowaniem, największe szanse na zwycięstwo dawano blokowi sił centroprawicy, w której największym ugrupowaniem jest Forza Italia pod wodzą byłego premiera Silvio Berlusconiego.

Ugrupowaniu Berlusconiego dawano w sondażach ponad 30 proc. Poniżej 30 proc. to prognozowany wynik zarówno antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, jak i centrolewicy skupionej wokół rządzącej obecnie Partii Demokratycznej. Żadne z tych wielkich ugrupowań nie deklaruje gotowości zawarcia koalicji z rywalami, dlatego według komentatorów decydujący ruch w razie przewidywanego impasu należeć będzie do prezydenta Sergio Mattarelli. Zdaniem ekspertów wychodzenie z impasu i prace nad powołaniem rządu mogą potrwać co najmniej miesiąc.



Choć ordynacja wyborcza tego nie wymaga, niektóre ugrupowania wskazały swego kandydata na premiera. Berlusconi, jako lider centroprawicy, wybrał obecnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego, swego bliskiego wieloletniego współpracownika, z którym założył partię Forza Italia. Tuż przed wyborami Tajani zadeklarował, że gotów jest zostać szefem rządu, ale tylko wtedy, gdy centroprawica uzyska zdecydowaną większość. W przeciwnym razie – jak zaznaczył – pozostanie przewodniczącym PE.



Kandydatem Ruchu Pięciu Gwiazd na premiera jest 31-letni Luigi Di Maio. Ruch komika Beppe Grillo, obecny w parlamencie od 2013 roku, przekonany jest o tym, że kończą się dla niego lata spędzone w opozycji i że zdobędzie władzę.



Obywatele Włoch wybierają 630 deputowanych i 315 senatorów w 61 tys. lokali wyborczych, które będą otwarte do godz. 23.

Uprawnionych do wyboru członków Izby Deputowanych jest ponad 46 mln osób, a do Senatu – prawie 43 mln. Różnica ta wynika z tego, że prawo do wyboru senatorów uzyskuje się w wieku 25 lat.Oczy obserwatorów zwrócone są na 584 tys. 18-latków, którzy będą głosować po raz pierwszy, a także na ponad 30 proc. wyborców wciąż niezdecydowanych. To od tych drugich, jak podkreślają media, ostatecznie zależeć będzie wynik wyborów, który pozostaje wielką niewiadomą.W analizach przed wyborami zwraca się uwagę, że niemal pewne jest to, iż żadne ugrupowanie nie zdobędzie 40 proc. głosów, co umożliwiłoby samodzielne utworzenie rządu.

Najwięcej miejsca w czasie kilku miesięcy gorącej kampanii zajęła kwestia migracji. Kampania przypadła na czas znacznego spadku fali migracyjnej na włoskie wybrzeża. Podczas gdy w 2016 roku przypłynęło ponad 180 tysięcy osób, w zeszłym roku było ich 119 tysięcy. Centrolewicowy rząd Paolo Gentiloniego przedstawia to jako swój sukces i przypisuje go swojej determinacji, w rezultacie której zdołano przekonać władze Libii do wspólnej walki z kwitnącym tam procederem przemytu migrantów.



Odmiennego zdania są politycy koalicji sił centroprawicy pod wodzą Berlusconiego. On sam oświadczył, że jeśli jego blok wygra, z Włoch zostanie deportowanych około 600 tysięcy nielegalnych imigrantów. Jego zdaniem w ośrodkach powinny pozostać tylko osoby mające status uchodźców i prawo do otrzymania azylu. A jest ich – zaznacza – 30 tysięcy.



Berlusconi migrację nazwał „bombą społeczną, która może w każdej chwili eksplodować”.



Stanowcze antyimigracyjne poglądy głosi lider Ligi Północnej Matteo Salvini. Wyparły one wcześniejsze sztandarowe separatystyczne hasła ugrupowania, głoszącego potrzebę niezależności północy od „złodziejskiego” rządu w Rzymie. Migrację Salvini określa mianem „inwazji”. – Chcę przywrócić we Włoszech spokój – deklaruje lider Ligi. Podkreśla: „żadnej przemocy, żadnej ksenofobii, żadnego rasizmu”. Ale konieczna jest według niego „imigracja limitowana i kontrolowana”. Także Salvini opowiada się za natychmiastowym wydaleniem kilkuset tysięcy migrantów. Nie wyklucza się, że w przypadku zwycięstwa centroprawicy zostanie ministrem spraw wewnętrznych.



Podobne stanowisko prezentuje kandydat Ruchu Pięciu Gwiazd na premiera Luigi Di Maio, który krytykuje zbyt pobłażliwą jego zdaniem politykę migracyjną Rzymu i mówi: „Zamiast najpierw o migrantach, trzeba myśleć o Włochach”. Uważa, że pozostać muszą tylko ci, którzy przybyli z terenów wojny.



Obecny szef MSW Marco Minniti z Partii Demokratycznej powtarza, że zapowiedź wydalenia z Włoch ponad 600 tysięcy migrantów jest zupełnie nierealistyczna. – Nie można rozwiązać kwestii imigracji za pomocą czarodziejskiej różdżki – ocenia. Lider centrolewicy Matteo Renzi stwierdził zaś, że jego formacja nie przyjmuje żadnych lekcji w sprawie migracji.

Gospodarka i bezrobocie w programach wyborczych



W programach wyborczych wszystkich partii znalazły się obietnice rozwiązania kwestii bezpieczeństwa, a także ożywienia gospodarki i zmniejszenia bezrobocia.



11 procent Włochów nie ma pracy. To znaczy, że w ciągu ostatniej dekady poziom bezrobocia na Półwyspie Apenińskim wzrósł o 4 procent. Najgorzej jest na południu kraju, gdzie bezrobocie sięga 18 procent.



W najgorszej sytuacji są młodzi Włosi. Na południu liczba młodych bez pracy wynosi aż 45 proc., w Rzymie 40.



Silvio Berlusconi zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji rządu jego formacji będzie przygotowanie ustawy znoszącej podatki firmom, które zarudnią młodych bezrobotnych.



Ruch Pięciu Gwiazd obiecuje wprowadzenie dochodu podstawowego w wysokości 780 euro miesięcznie. A partia demokratyczna podkreśla w swoim programie, że minimalna płaca we Włoszech nie spadnie poniżej 10 euro za godzinę.



Pierwsze posiedzenie obu izb parlamentu XVIII kadencji ma odbyć się 23 marca.