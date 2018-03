– Mówi się o tym, że chadecja wygrała wybory parlamentarne, ale przegrała rozmowy koalicyjne. Cena, jaką musieli chadecy zapłacić za to, by stworzyć nowy gabinet, to kluczowe ministerstwo finansów, które przypadło tym razem socjalistom – powiedział na Cezary Gmyz, korespondent TVP. Prawie dwie trzecie biorących udział w referendum członków SPD poparło wejście do koalicji rządowej z konserwatystami Angeli Merkel.

W Niemczech koniec politycznego impasu. Socjaldemokraci zagłosowali za wejściem w koalicję z chadekami. 2/3 członków SPD było za, 1/3 przeciw.



O tworzącym się niemieckim rządzie mówił korespondent TVP Cezary Gmyz.



– Wszystko wskazuje na to, że będzie to stabilny rząd, że ta koalicja ma większość bezwzględną w Bundestagu i jest w stanie przegłosowywać ustawy. Na nowy gabinet będziemy musieli poczekać jeszcze około tygodnia. Desygnowanie kanclerz Angeli Merkel na następną kadencję na tym stanowisko zaplanowano na 14 marca. Natomiast dwa dni wcześniej socjaliści podają nazwiska swoich ministrów, których będą chcieli desygnować. Wiadomo, że będzie tutaj „kwota” zachowana między mężczyznami a kobietami – trzy kobiety i trzech mężczyzn, tak zapowiadają socjaliści. Ten parytet płciowy zostanie zachowany – powiedział Cezary Gmyz.



Kilkumiesięczne negocjacje



Niemcy już od pięciu miesięcy zmagają się z utworzeniem rządu. W wyborach do Bundestagu 24 września 2017 roku zarówno CDU/CSU (32,9 proc.), jak i SPD (20,5 proc.) uzyskały wyniki najgorsze w powojennej historii tych partii. Po fiasku rozmów o koalicji z FDP i Zielonymi w listopadzie chadecy rozpoczęli starania o sojusz z SPD. Od 24 października kanclerz Merkel i jej ministrowie sprawują swe obowiązki jedynie komisarycznie.



– Można powiedzieć, że to był tak naprawdę najdłuższy proces tworzenia koalicji rządowej w powojennej historii Niemiec. Nigdy tak długo nie negocjowano powstanie nowego rządu, po tym jak załamały się rozmowy koalicyjne z Zielonymi i z FDP Christiana Lindnera. Do stołu negocjacyjnego wrócili socjaliści i te negocjacje trwały rzeczywiście bardzo długo – powiedział korespondent TVP.

„Chadecja wygrała wybory, ale przegrała rozmowy koalicyjne”



– Kanclerz Angela Merkel, która marzy o tym, aby dorównać ilością kadencji Konradowi Adenauerowi i Helmutowi Kohlowi, poczyniła bardzo duże ustępstwa na rzecz socjalistów. Mówi się nawet o tym, że chadecja wygrała wybory parlamentarne, ale przegrała rozmowy koalicyjne. Ta cena, jaką musieli chadecy zapłacić za to, by stworzyć nowy gabinet to kluczowe ministerstwo finansów, które przypadło tym razem socjalistom – dodał.



– Niejasna pozostaje wciąż obsada stanowiska wicekanclerza oraz ministra MSZ. Większość Niemców widziałaby na tym stanowisku dotychczasowego szefa dyplomacji Sigmara Gabriela, który cieszy się tutaj w Niemczech bardzo dużą popularnością. Natomiast sami socjaliści niechętnie patrzą na Sigmara Gabriela, który wszedł w ostry konflikt z Martinem Schultzem – jeszcze do niedawna przewodniczącym SPD. Przewodniczącym, który tak naprawdę doprowadził do sytuacji kryzysowej w SPD. Jak będzie się rozwijała sytuacja, jakich ministrów desygnuje SPD dowiemy się o tym w przyszłym tygodniu – podsumował.