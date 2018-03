„Trzaskowski miał ogromny dylemat, czy składać pozew przeciwko Dziębie”

– Rafał Trzaskowski miał ogromny dylemat czy składać pozew przeciwko panu Dziębie. Po przekroczeniu pewnej bariery przez pana Dziębę uznał, że należy to zrobić. Uważam że to, co on mówi, to są pomówienia – powiedział poseł PO Robert Kropiwnicki.

– Ja nie znam tego pana i nie chce oceniać jego wiarygodności, natomiast jeżeli ktoś pod nazwiskiem, osoba z kręgów Rafała Trzaskowskiego, mówi w ten sposób publicznie, to tym powinny zająć się odpowiednie organy – stwierdził Marcin Horała z PiS. Jerzy Jachnik z Kukiz15’ stwierdził, że każdy, nawet osoba z problemami psychicznymi, może stawać przed sądem jako świadek. Ostrzegł posła PO, by być ostrożnym z takimi diagnozami odnośnie zdrowia Michała Dzięby.



Prof. Andrzej Zybertowicz z kancelarii prezydenta zauważył, że zarzuty Dzięby wobec Trzaskowskiego mogą być elementem walki wewnątrz Platformy Obywatelskiej.



W zeszłym tygodniu na Facebooku z konta sygnowanego nazwiskiem Michała Dzięby, byłego asystenta byłego ministra skarbu Aleksandra Grada, umieszczono wpis, w którym zarzucono Trzaskowskiemu (w przeszłości europosłowi PO) m.in. zażywanie narkotyków, romans ze stażystką i korupcję.



Do postu Trzaskowski odniósł się w piątek. „Szanowni Państwo, do tej pory nie reagowałem, gdyż kłamliwe zarzuty, które w ostatnich dniach pojawiły się na mój temat w internecie, były formułowane przez osobę, która się leczy. Spodziewałem się, że ta kampania będzie brudna oraz pełna pomówień i zorganizowanych prowokacji. Widzę jednak, że pytania na ten temat padają z coraz poważniejszych źródeł, zdecydowałem się więc odnieść do sprawy” – wyjaśnił w mediach społecznościowych polityk.

źródło: TVP Info, PAP

Podkreślił, że nic z tego, co napisał w środę Dzięba, z którym – jak przyznał – pracował w europarlamencie 10 lat temu nie jest prawdą. „Mam nadzieję, że wygra z chorobą, ale do tego czasu spodziewam się wielu różnego typu zarzutów z jego strony” – zaznaczył Trzaskowski.„Nie zamierzam się więcej odnosić do tego typu zarzutów, gdyż już sama konieczność tłumaczenia się sprawia, że moje nazwisko pojawia się w kontekście, który nie ma nic wspólnego z prawdą” – wyjaśnił kandydat Platformy. Zastrzegł jednak, że „każdy, kto będzie powielał lub rozpowszechniał (...) oszczerstwa, naraża się na konsekwencje prawne”. „Zamierzam bowiem twardo bronić swojego dobrego imienia” – zadeklarował Trzaskowski.