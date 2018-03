Zawalona kamienica w Poznaniu. Przyczyną najprawdopodobniej wybuch gazu

W Poznaniu trwa akcja ratownicza po tym, jak przed 8.00 rano doszło do katastrofy budowlanej. Po wybuchu, prawdopodobnie gazu, zawaliła się część kamienicy. Cztery osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej mł. bryg. Sławomir Brandt, do wybuchu gazu doszło ok. godz. 7.50 w niedzielę. Na miejscu zdarzenia trwa akcja ratownicza. Ponad dwadzieścia zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami, sprawdzają gruzy kamienicy.



– Wśród osób poszkodowanych trzy są w stanie ciężkim - to jedno dziecko i dwóch mężczyzn. 15 osób z lżejszymi obrażeniami zostało przetransportowanych do szpitala – powiedział rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube. Ofiarą śmiertelną jest kobieta.



Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że premier Mateusz Morawiecki jest w stałym kontakcie z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim oraz ze wszystkimi służbami biorącymi udział w akcji ratunkowej oraz wojewodą; na bieżąco monitoruje akcję ratunkową w Poznaniu. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapewnił, że zabezpieczono pomoc dla poszkodowanych.

źródło: TVP Info, PAP

– Dla tych osób zabezpieczyliśmy możliwość noclegu przez dwa tygodnie, potem będziemy również zabezpieczać mieszkania socjalne i jakąś pomoc – powiedział. – Te osoby, które są ranne, mają zapewnioną pomoc lekarską na najwyższym poziomie – podkreślił prezydent miasta. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w komunikacie, szczegóły dotyczące akcji ratowniczej przekazał szefowi MSWiA komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski.Suski jedzie też na miejsce zdarzenia. W drodze na miejsce jest także wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. W komunikacie podano, że na polecenie komendanta głównego PSP do Poznania jadą jeszcze dwie grupy strażaków z psami i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczym, co potwierdził też rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak. Jak mówił Frątczak, do tej pory na miejsce skierowano 24 jednostki straży pożarnej.– Przed godz. 9 wydobyto mężczyznę, który był uwięziony pod gruzami – powiedział. Rzecznik tłumaczył, że ze względu na to, że kamienica była murowana, akcja ratownicza jest prowadzona metr po metrze. Nie można np. wprowadzić ciężkiego sprzętu. – Na miejscu zorganizowano zaplecze logistyczne na wypadek, gdyby konieczna była podmiana ratowników – dodał. Część kamienicy jest zabezpieczana.