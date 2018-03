Środowisko Adama Michnika blokowało udział w obchodach bohaterce Marca '68

Irena Lasota zostanie wpuszczona na obchody Marca ’68. Interweniowała uczelniana „Solidarność” i NZS. Publicystka w krótkim wywiadzie opowiedziała o okolicznościach jej udziału w obchodach marca '68 na Uniwersytecie Warszawskim.

Uniwersytet Warszawski początkowo nie zaprosił Ireny Lasoty na obchody 50. rocznicy Marca ’68. We wspólnej debacie z bohaterką marca '68 miał wziąć udział Adam Michnik, którego polska filozofka broniła w 1968 roku a później często krytykowała. Jak twierdzi publicystka, to właśnie środowisko Adama Michnika było przeciwko jej udziałowi.



Tvp.Info – Czy może Pani przybliżyć nam historię Pani udziału w obchodach marca 68 na UW?

Irena Lasota – Tak. Z informacji udzielonych mi przez Solidarność UW organizacja ta chciała zaprosić mnie na debatę dotycząca wydarzeń marcowych, na której obecny byłby także Adam Michnik. Odmówił doktor habilitowany Błażej Brzostek.



Info – Występował jako kto?

I.L. – W imieniu rektora UW.



Info – Co było przyczyną odmowy?

I.L. – Z słów przedstawicieli Solidarności UW oraz dostarczonej mi korespondencji między nimi a wspomnianym Brzostkiem powody były dwa. Moja obecna publicystyka oraz negatywna ocena mojej osoby przez środowisko Adama Michnika.



Info – Zdziwiło to Panią?

I.L. – Reakcja środowiska Michnika? Nie. Ale zdziwiło mnie, że reprezentant rektora zgodził się ma tylko jeden punkt widzenia.



Info – Ale przecież będzie Pani obecna.

I.L. – Tak. Dzięki stanowczej reakcji Solidarności i NZS będę brała udział. To oni organizują moje wystąpienie. Gdyby nie oni- pewnie nie byłabym dziś w Polsce.



Info – Kiedy Panią zobaczymy?

I.L. – Zapraszam 8 marca o 18 w Audytorium Maximum - spotkanie z uczestnikami marca 68.

