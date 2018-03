Irena Lasota o konflikcie wokół obchodów Marca’68 na Uniwersytecie Warszawskim

Irena Lasota zostanie wpuszczona na obchody Marca’68. Interweniowała uczelniana „Solidarność” i NZS. Publicystka w krótkim wywiadzie opowiedziała o okolicznościach jej udziału w 50. rocznicy obchodów Marca'68 na Uniwersytecie Warszawskim.

Uniwersytet Warszawski początkowo nie zaprosił Ireny Lasoty na obchody 50. rocznicy Marca ’68. We wspólnej debacie z bohaterką marca '68 miał wziąć udział Adam Michnik, którego polska filozofka broniła w 1968 roku a później często krytykowała. Jak twierdzi publicystka, to właśnie środowisko Adama Michnika było przeciwko jej udziałowi.



Tvp.info Czy może Pani przybliżyć nam historię Pani udziału w obchodach Marca'68 na UW?



Irena Lasota: Z informacji udzielonych mi przez Solidarność UW organizacja ta chciała zaprosić mnie na debatę dotycząca wydarzeń marcowych, na której obecny byłby także Adam Michnik. Odmówił doktor habilitowany Błażej Brzostek.



Występował jako kto?



Występował w imieniu rektora UW.

Co było przyczyną odmowy?



Z słów przedstawicieli Solidarności UW oraz dostarczonej mi korespondencji między nimi a wspomnianym dr Brzostkiem powody były dwa. Moja obecna publicystyka oraz negatywna ocena mojej osoby przez środowisko Adama Michnika.



Zdziwiło to Panią?



Reakcja środowiska Michnika? Nie. Ale zdziwiło mnie, że reprezentant rektora zgodził się na tylko jeden punkt widzenia.



Ale przecież będzie Pani obecna



Tak, dzięki stanowczej reakcji Solidarności i NZS będę brała udział. To oni organizują moje wystąpienie. Gdyby nie oni, to pewnie nie byłabym dziś w Polsce.



Kiedy Panią zobaczymy?



Zapraszam 8 marca na godz. 18.00 w Audytorium Maximum. Odbędzie się tam spotkanie z uczestnikami Marca'68.

źródło: Portal tvp.info

