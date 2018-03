Agnieszka Ścigaj: Polska radzi sobie gospodarczo, stawiła opór złym decyzjom

– Ataki na Polskę ze strony Niemiec i Brukseli mają na celu osłabienie całej Europy Środkowej i jej oporu wobec migracji – powiedział Viktor Orban. M.in. słowa premiera Węgier komentowali Łukasz Schreiber (PiS) i Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15) w programie „Gość Wiadomości”.

– Wychodzimy na pewną podmiotowość, Polska radzi sobie gospodarczo, stawiła opór złym decyzjom. Rządy tych krajów, które podjęły złe decyzje, których konsekwencje ponoszą ich obywatele zrzuciły winę na Polskę, Węgry czy inne kraje, które były mądrzejsze. Bronią tych decyzji za wszelką cenę chociaż widzą, że przyniosły one szkody – powiedziała Agnieszka Ścigaj (Kukiz’15) w Gościu Wiadomości.



– Widać, że brukselskie elity coraz bardziej godzą się z tym, że Prawo i Sprawiedliwość to nie jest chwilowa zmiana w Polsce, tylko jest to obliczone na dłuższy czas. Widać zmianę kursu – dodał Łukasz Schreiber (PiS).



– Sprzeciwiliśmy się złym decyzjom polityków Niemiec czy Francji ws. migracji. Oni podjęli decyzję, której konsekwencje ponoszą ich obywatele, którzy widzą jak szkodliwa była polityka migracyjna. Teraz chcąc usprawiedliwić się przed swoimi wyborcami nie chcą powiedzieć, że Polska podjęła dobre decyzje, a widzimy, że to były dobre decyzje. Ich to będzie kosztować np. zły wynik wyborczy w ich krajach. Kolejny raz Viktor Orban występuje w obronie Polski, ale to nie chodzi tylko o obronę Polski ale tak naprawdę o obronę pewnych wartości i powrót do polityki z jakich UE się wywodzi, do wartości, z których powstała – mówiła Ścigaj.



– To jest moment negocjacji budżetu europejskiego, pojawią się jeszcze różne argumenty bo przychodzi czas kiedy trzeba negocjować pieniądze i każdy kij jest dobry, by uderzyć, aby mieć jakąś przewagę – dodała posłanka Kukiz’15



– Widać zmianę kursu. Co najbardziej wzbudza wściekłość europejskiego mainstreamu? Kwestia islamskich imigrantów i euro – Łukasz Schreiber.

