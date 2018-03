GIF wycofuje z aptek leki – przeciwbólowy i na kaszel

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu serię leku Methadone Hydrochloride Molteni o działaniu silnie przeciwbólowym, a także serię leku na kaszel Omnisolvan.

Decyzję o wycofaniu serii leku Methadone Hydrochloride Molteni GIF zamieścił w piątek na swojej stronie. W uzasadnieniu podkreślił, że „seria produktu leczniczego nie spełnia wymagań ze względu na zaniżoną zawartość syropu w opakowaniu oraz zawyżoną gęstość syropu i zawartość chlorowodorku metadonu”.



Numer wycofanej serii to 12501 15 z datą ważności do marca 2020 r.



Methadone Hydrochloride Molteni wskazany jest do stosowania m.in. podczas leczenia zespołu abstynencyjnego, leczenia substytucyjnego uzależnienia od morfiny i heroiny oraz do zwalczania silnych bólów.



GIF wycofał także serię leku na kaszel Omnisolvan. W uzasadnieniu wskazano, że „próbka serii produktu leczniczego nie odpowiada wymaganiom specyfikacji w zakresie zawartości substancji czynnej”.



Numer wycofanej serii to 6110314 z datą ważności do października 2019 r.



Zgodnie z przepisami zakwestionowane serie leku wycofywane są z hurtowni i aptek. Pacjent może zwrócić lek w trybie reklamacji w aptece na podstawie dowodu zakupu.

źródło: pap

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje miesięcznie średnio kilka decyzji o wycofaniu poszczególnych serii jakiegoś leku z obrotu. Zdarzają się też sytuacje, gdy lek jest wycofywany z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo lub pewność, że jest niebezpieczny dla życia lub zdrowia. Do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko – raz na kilka lat.