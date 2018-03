Lubnauer w „The Times of Israel”: „Rząd Morawieckiego nie jest jedynym głosem”

Katarzyna Lubnauer opublikowała list na stronach internetowych izraelskiej gazety „The Times of Israel”. „Rząd Prawa i Sprawiedliwości niemiłosiernie niszczy owoce starań całych pokoleń o to, by współegzystować z innymi narodami, bazując na zasadach otwartości, prawdy historycznej i politycznej współpracy” – przekonuje liderka Nowoczesnej.