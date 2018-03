Lubnauer w „The Times of Israel”: „Rząd Morawieckiego nie jest jedynym głosem”

Katarzyna Lubnauer opublikowała list na stronach internetowych izraelskiej gazety „The Times of Israel”. „Rząd Prawa i Sprawiedliwości niszczy owoce starań całych pokoleń o to, by współegzystować z innymi narodami, bazując na zasadach otwartości, prawdy historycznej i politycznej współpracy” – przekonuje liderka Nowoczesnej.

Katarzyna Lubnauer napisała w liście, że konserwatywny rząd Mateusza Morawieckiego nie jest jedynym głosem na politycznej scenie kraju. Do państwa Izrael oraz Żydów z całego świata liderka Nowoczesnej skierowała przesłanie, w którym podkreśliła, że Polacy „czczą wszystkie ofiary nazistowskich Niemiec oraz ofiary zbrodni popełnionych przez Polaków”.



Na końcu swojego artykułu zwróciła się do Mateusza Morawieckiego. Zbliżające się rocznice: pięćdziesiątą Marca 1968, 75. rocznicę powstania w Getcie Warszawskim oraz 70. rocznicę powstania państwa Izrael uznała za „okazje, które mogą okazać szansą na poprawę relacji pomiędzy Polską i Izraelem”.

