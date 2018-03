Lepsi od mistrzów igrzysk. Polacy na podium w Lahti

Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Zwyciężyli Niemcy, a na najniższym stopniu podium stanęli mistrzowie olimpijscy Norwegowie. Transmisja niedzielnych zmagań indywidualnych od 15:05 w TVP1.

Lahti to stały przystanek Pucharu Świata i miejsce, gdzie po raz osiemnasty przeprowadzono zawody drużynowe. Polacy nie wygrali żadnych z nich, ale okazali się najlepsi w trakcie zeszłorocznego konkursu mistrzostw świata. Wówczas aura była dość kapryśna. Tym razem niemal idealna do skakania. Wiało lekko w plecy, a więc optymalnie dla zawodników Stefana Horngachera.

Zawody zaczęły się znakomicie dla Polaków. Kot oddał jeden ze swoich najlepszych skoków w tym sezonie – 129 metrów. Odpowiedział jednak Karl Geiger (130 m). Zaczęła się pogoń zespołu Horngachera za Niemcami. Na półmetku strata wynosiła 8,9 punktu. Klasę znów pokazał Stoch (127,5 m), który miał najwyższą indywidualnie notę pierwszej serii i wypadł wyraźnie lepiej od Wellingera (124 m).



Znacznie odstawali za to Norwegowie. Wszystko za sprawą bardzo kiepskiego skoku Daniela Andre Tandego w drugiej grupie pierwszej serii. 101 metrów usytuowało mistrzów olimpijskich w bardzo trudnym położeniu. Tym bardziej, że dobrze skakali Austriacy, którzy na półmetku tracili do Polaków 14,6 punktu. Liderzy Pucharu Narodów mieli niemal 25 "oczek" mniej niż zespół Heinza Kuttina.

Druga seria przyniosła sporo emocji. Szczególnie w drugiej grupie. Po skoku Huli (122 m) Polacy spadli na trzecie miejsce, za Austriaków, którzy mogli liczyć na Gregora Schlierenzauera (124,5 m). Po chwili kapitalnie poleciał Markus Eisenbichler – 130 metrów – lecz po lądowaniu miał duże problemy i stracił sporo punktów na notach.



Ważny dla Polaków był skok Kubackiego. 125,5 metra pozwoliło wrócić na drugie miejsce. Słabo zaprezentował się Clemens Aigner. Jedynie 113 metrów sprawiło, że Austriaków dogonili w końcu Norwegowie po świetnej próbie Johanna Andre Forfanga (127,5 m).



W grupie liderów fantastycznie skoczył Stoch. 131 metrów i piękne lądowanie stawiają go w roli faworyta niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę drugą najwyższą notę miał Wellinger, który przypieczętował triumf Niemców. Trzeci rezultat dnia należał do Roberta Johanssona, który obronił podium dla Norwegii.



Dla Niemców to pierwszy triumf w zawodach drużynowych Pucharu Świata od stycznia 2017 i zwycięstwa w Zakopanem. W niedzielę na Saupasselce zawody indywidualne. Transmisja od 15:05 w TVP1.