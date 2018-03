Znamy zwycięzcę Czwartego Dyktanda Krakowskiego

W kategorii tradycyjnej i młodzieży poniżej 15 roku życia o tytuł mistrza ortografii walczyli tegoroczni uczestnicy Czwartego Dyktanda Krakowskiego. Rywalizacja odbyła się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwyciężył Arkadiusz Kleniewski, członek redakcji portalu tvp.info. W kategorii „junior” triumfowała 15-letnia Oliwia Harnik z Woźnik koło Wadowic.

– Pierwszy raz wziąłem udział w dyktandzie w 2012 roku w Katowicach. Chcąc wygrać to dyktando przewertowałem cały słownik, jednak okazało się, że to za mało. Jeśli chce się osiągnąć taki wynik, jak ja dzisiaj, to bez lektury słownika się nie obędzie – powiedział na antenie TVP Info zwycięzca krakowskiego dyktanda Arkadiusz Kleniewski, członek redakcji portalu tvp.info.



Blisko 700 osób pisało w sobotę Czwarte Krakowskie Dyktando. O 10-tej w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, miłośnicy polskiej ortografii zmierzyli się z tekstem przygotowanym przez polonistów z najstarszego polskiego uniwersytetu.



– Co roku w tekście nie brakuje trudnych wyrazów, które nawet mistrzom ortografii potrafią sprawić wiele problemów – mówi profesor Mirosława Mycawka autorka tekstu dyktanda.



Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a najlepszy uczestnik Arkadiusz Kleniewski został uhonorowany tytułem Krakowskiego Mistrza Ortografii. Przed rokiem w tekście dyktanda nie zabrakło współczesnych wyrazów jak yuppie, ale też związanych z Krakowem nazw własnych. Sporo trudności uczestnikom sprawiły wówczas nazwy zwierząt, roślin i owoców morza.