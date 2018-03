Szpilman o Polakach: W czasach pokoju się kłócą, ale jak jest niebezpieczeństwo, to życie oddadzą

– To są właśnie Polacy, gdyby mnie (Niemcy -red.) złapali, oni wszyscy idą pod ścianę. To jest typowy objaw Polski, niech mi pan wierzy. Jak trzeba oddać życie, to od razu. Jak jest pokój, to się kłócą, tak to jest, nie wiem dlaczego, ale jak jest niebezpieczeństwo, to swoje życie oddadzą dla ciebie – powiedział w wywiadzie udzielonym Telewizji Polskiej w latach 90-tych polski kompozytor żydowskiego pochodzenia Władysław Szpilman.