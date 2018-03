Namioty pod K2 zamieniły się w śnieżne zaspy. Himalaiści uziemieni

Po trwających od 24 godzin opadach śniegu, polscy himalaiści obudzili się w sobotę w zasypanych namiotach. – Żaden z himalaistów nie pójdzie dziś w górę, wszyscy będą siedzieć w bazie, będą się regenerować – powiedział reporter TVP Sport Oswald Rodrigo Pereira, gdy już udało mu się wydostać z namiotu na zewnątrz.

Na nagraniu widać, że baza narodowej wyprawy na K2 tonie w śnieżnym puchu. – Dzisiaj znowu czeka mnie praca. Jak widać, trzeba będzie pomóc sąsiadowi – mówi Pereira, spoglądając na namiot kolegi.



– Nadal czekamy wszyscy w bazie na poprawę pogody, na tę chwilę nie ma warunków do prowadzenia działalności w górze – przekazał PAP Marek Chmielarski, uczestnik wyprawy.



– W bazie jest ok, temperatura minus 15 stopni, mocno nie wieje, aczkolwiek są porywy. Wszyscy koledzy są zdrowi, gotowi do wyjścia w górę. Póki co analizujemy prognozy pogody z różnych źródeł – na dziś, na jutro, na najbliższe kilka dni. Trudnością w ustaleniu jakiegoś planu działania jest to, że warunki atmosferyczne zmieniają się z godziny na godzinę – powiedział.

