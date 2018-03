Nauczyciel z Londynu organizował „armię dzieci dżihadu”

Umar Haque, nauczyciel z Londynu, pracował nad zorganizowaniem „armii dzieci dżihadu”. Został skazany za planowanie ataków terrorystycznych. O sprawie informuje portal telegraph.co.uk.

Mężczyzna był zatrudniony od września 2015 r. do września 2016 r. na stanowisku administratora, a także nauczyciela ds. edukacji religijnej w prywatnej, płatnej szkole średniej Lantern of Knowledge w Leyton we wschodnim Londynie. Pracował także w meczecie Ripple Road w Barking.



Skazano go za planowanie ataków terrorystycznych m.in na lotnisko Heathrow, transport publiczny i na wieżę zegarową Big Ben. Według policji rekrutował też do przyszłych zamachów dzieci z dwóch szkół i meczetu we wschodnim Londynie, w których pracował jako nauczyciel.



W czasie, gdy pracował w szkole, Haque był wysoko oceniany, a inspektorzy Ofsted – Urzędu ds. Standardów Edukacji chwalili jego „silne poczucie wspólnoty, harmonii i szacunku”.

źródło: pap

Szef departamentu ds. zwalczania terroryzmu w metropolitalnej policji Dean Haydon, powiedział, że Haque „radykalizował wrażliwe dzieci w wieku od 11 do 14 lat” i planował stworzenie z nich armii. – Jego zamiarem było, aby te dzieci pomogły mu przeprowadzić wiele ataków na terenie całego Londynu. To były plany długoterminowe – poinformował. Jak dodał, policja spotkała się z „murem milczenia”, gdy badała działalność Haque'a.Haque zwrócił na siebie uwagę policji w kwietniu 2016 r. Został zatrzymany na lotnisku Heathrow, gdy próbował wsiąść do samolotu do Turcji. Ujawniono, że podjął próbę zradykalizowania ponad 100 dzieci poprzez pokazywanie im propagandowych filmów, w tym nagrań brutalnych egzekucji. Przygotowywał dzieci do „męczeństwa”, a jednocześnie wymuszał na nich milczenie – podaje portal telegraph.co.uk.Obecnie grupa 35 dzieci pozostaje pod opieką ze strony służb socjalnych, policji i władz miejskich.