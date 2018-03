Niemieccy ekolodzy skarżą decyzję o budowie Nord Stream 2

Niemiecka organizacja środowiskowa Naturschutzbund Deutschland (NABU) zaskarżyła w piątek w Wyższym Sądzie Administracyjnym w Greifswaldzie zezwolenie na budowę 55-kilometrowego odcinka gazociągu Nord Stream 2 udzielone przez urząd górniczy Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

– Widzimy uderzające błędy w postępowaniu i mamy wątpliwości co do tego, że budowa gazociągu nie spowoduje znacznych konsekwencji dla środowiska morskiego – powiedział agencji DPA ekspert NABU Kim Detloff. Według NABU w postępowaniu brakowało dużej części danych dotyczących monitorowania wpływu projektu na środowisko, a uzupełnienia złożone przez spółkę Nord Stream 2 nie zostały poddane pełnemu badaniu nieszkodliwości dla środowiska.



Organizacja uzasadnia swoją skargę również brakiem zapotrzebowania na zwiększone dostawy gazu z Rosji. – Pozwolenie na budowę Nord Stream 2 bazuje na nieaktualnych założeniach – powiedział Detloff. Jego zdaniem zdolność importu i magazynowania gazu w Niemczech są w chwili obecnej trzy razy większe niż faktyczne zużycie.



Urząd górniczy dał budowie gazociągu w niemieckich wodach przybrzeżnych zielone światło w styczniu. Termin na odwołanie od tej decyzji upływa w najbliższy poniedziałek. Potem decyzja nabiera mocy prawnej.

źródło: pap

Jak do tej pory ani Rosja, ani Szwecja, ani Finlandia, ani Dania nie wydały pozwoleń na budowę gazociągu; ekspert NABU uważa, że dopóki w innych krajach nie zapadną decyzje o budowie, Niemcy nie powinny tworzyć faktów dokonanych.NABU jest jednym z najstarszych stowarzyszeń ochrony przyrody w Niemczech - jak podaje na swojej stronie internetowej. Organizacja ma ponad 620 tys. członków i sponsorów. Skargę NABU popiera merytorycznie i finansowo niemiecki oddział organizacji WWF.Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie o mocy przesyłowej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku, gdyż po tym roku Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.