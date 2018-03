„Faszysta” Krasnodębski, „Marszałek” Jaruzelski [OPINIA]

Konwencje partyjne w dzisiejszych czasach służą do tego, by partie pokazały się od jak najlepszej strony. Odświeżyły swój wizerunek i społeczny przekaz, porwały wyborów, a swoim uczestnikom dodały skrzydeł. Od kilku lat, zwłaszcza w okresie wyborczym, są już nie tylko głośną deklaracją programową i polityczną, lecz również show, po którym sondaże (a potem faktycznie uzyskane wyniki) poszybować mają w górę niczym balony, elektorat zaś paść na kolana niczym opadające na podłogę konfetti.

Tak przynajmniej było do pamiętnej wiosny 2015 roku. To wtedy doszło do gwałtownego rozjechania się podejścia do kampanii wyborczej i komunikacji z wyborcami. Tandem Andrzej Duda i Beata Szydło docierał wszędzie ze swoim przekazem, obietnicą nowego podejścia do Polaków i ich spraw, zaś ich kampania, czy to na wyborczych wiecach, czy partyjnych imprezach była pełna życia i energii.



Jeśli życie pojawiało się u Bronisława Komorowskiego, to najwyżej za sprawą jego przeciwników, sporadycznie zakłócających nudnawe imprezy z przysypiającym głównym bohaterem. W kampanii parlamentarnej było podobnie, Szydło, jako przyszły premier, docierała do ludzi z obietnicą czegoś nowego, innego. Ewa Kopacz nie miała żadnego pomysłu poza samozadowoleniem, zbyt często prowadzącym do samozaorania. Wybory i zamiana ról na scenie politycznej niewiele tu tak naprawdę zmieniły.

PiS, jako partia rządząca co jakiś czas odbywa swoje konwencje, za każdym razem otwierając nowe fronty, próbując docierać do nowych osób i stawiając przed sobą nowe zadania. Jaki procent tego przekazu jest później realizowany, to osobna sprawa, jednak jest on zawsze wystarczająco duży, by utrzymać przy sobie elektorat, a nawet, choć nie zawsze w stopniu oczekiwanym, go poszerzać.Zupełnie inaczej sytuacja ma się z Platformą Obywatelską. Kolejne konwencje tego ugrupowania są drętwe i równie mało porywające, co jego obecny przewodniczący. Jeśli coś z nich zapamiętujemy, to postulaty i obietnice, które są dla tej partii kompromitujące i dają jedynie okazję do kolejnych bezlitosnych uderzeń (obietnica likwidacji IPN i CBA) i stojące w sprzeczności z rzeczywistością deklaracje („konserwatywna kotwica” Grzegorza Schetyny).Nie ma tam ani nowych zadań, ani haseł mogących przyciągnąć grupę szerszą, niż elektorat z ostatnich wyborów, wliczając do niego najwyżej część zdezorientowanych zwolenników Nowoczesnej. Zamiast odwołań do aspiracji i innowacyjności, którymi PO zdobyła poparcie poprzednim razem, gdy przejmowała od PiS rządy, jedynie niepopularne hasła i obrona sypiącego się status quo III RP, a więc elementy, które nie wystarczyły, by po ośmiu latach utrzymać władzę.

Tydzień temu odbyła się kolejna konwencja tej partii, podczas której jedyną ofertą dla Polaków było odmienianie nazwy „PiS” przez wszystkie przypadki. Nowością było tylko sięgnięcie po skompromitowanego i wycofanego do drugiego szeregu Radosława Sikorskiego, jednego z bardziej przegranych, nawet w porównaniu ze swoją obecną polityczną formacją, polityków. Sikorski zaczął wystąpienie od przyznania, że tęsknił, ale problem polega na tym, że nie jest to chyba uczucie specjalnie odwzajemnione, zwłaszcza poza wypełnioną partyjnymi działaczami salą. A przecież nawet w Platformie zawsze był on na swój sposób ciałem obcym. Kim jest dziś? Nową twarzą? Raczej przypomnieniem, czemu dwa i pół roku temu przyszło nam się z PO rozstać.



Kolejna konwencja utrzymuje w przekonaniu, że chyba na dobre, na pewno zaś – na długo. Poza Schetyną i Sikorskim zapamiętamy jeszcze unijną komisarz, Elżbietę Bieńkowską, mocno wychodzącą ze swej roli i tak samo, jak Sikorski, nieskuteczną. Znamy ją bowiem z taśm, lecz już nie z obrony polskich interesów w Brukseli. Zapamiętamy też blokady na kołach aut polityków, niewątpliwą złośliwość nieobecnej Hanny Gronkiewicz-Waltz, która pozdrowienia przekazała kolegom przez strażników miejskich. Problem jednak w tym, że największą partię opozycyjną najwyraźniej ograniczają jeszcze potężniejsze, niewidoczne blokady, które nie pozwalają jej zaproponować żadnego nowego, pozytywnego pomysłu dla Polski.

Druga partia totalnej opozycji (przeciwnikom używania tego pojęcia przypominam, że zostało ono zaproponowane przez samego Grzegorza Schetynę), Nowoczesna, wydaje się być w jeszcze gorszej sytuacji. Choć to właśnie ona miała być ofertą dla wyborców, rozczarowanych PO, lecz odległych od wizji Polski Jarosława Kaczyńskiego, okazuje się, że historia skończy się odwrotnie. Pozbawienie przywództwa Ryszarda Petru na pewno było wielkim ciosem dla twórcy N., jednak nie dało partii żadnego nowego impulsu do działania. Wręcz przeciwnie, pod rządami Katarzyny Lubnauer partia w sondażach zjeżdża szybko w stronę progu wyborczego, zaś przywództwo nowej liderki zużywa się błyskawicznie. Za chwilę może wręcz okazać się, że te partyjne koła, które w mediach społecznościowych zignorowały zmianę nazwy i wciąż funkcjonują jako oddziały „Nowoczesnej Ryszarda Petru” są wizjonerami, a nie, jak się wydawało, maruderami.



Wydaje się jednak, że kto by nie został ostatecznie szefem Nowoczesnej, temu przypadnie w udziale jedynie zaszczyt wyprowadzenia sztandaru i przejścia do silniejszej, choć też przecież w najlepszych sondażach dysponującej połową poparcia PiS, Platformy. Warto zauważyć za analizującym przepływy wyborców Marcinem Palade, że 1/3 sondażowego elektoratu obu tych partii z czasów ich najwyższego poparcia, czyli momentu powstania KOD i początku sporu o TK, wycofała się lub zmieniła preferencje polityczne.

Od czasu powołania rządu Mateusza Morawieckiego trwa ofensywa dyplomatyczna w Unii Europejskiej, która przełożyć się ma na zrozumienie dla polskich reform. Niektóre wypowiedzi unijnych polityków wskazują, że stanowisko Brukseli i Strasburga może ulec pewnej zmianie, zwłaszcza, jeśli chodzi o ewentualne sankcje. O poprawie relacji z Polską mówi nawet Frans Timmermans.



Z drugiej strony wciąż słychać o powiązaniu unijnych dotacji z przyjęciem urzędniczej wizji praworządności, różniącej się mocno od rozumienia tego pojęcia przez większość Polaków. Europarlament przegłosowuje kolejną rezolucję, wzywającą rząd PiS do pełnej kapitulacji, łącznie z rezygnacją ze zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego i wspierającą procedowanie przez Komisję Europejską art. 7. Z drugiej strony wiceszefem PE w miejsce Ryszarda Czarneckiego zostaje Zdzisław Krasnodębski, lecz, co ważne, jego kandydaturę utrącić próbują polscy europosłowie z PO. Prym wiedzie tu Róża Thun, profesora Krasnodębskiego oskarżająca w rozmowach z kolegami o faszyzm.



Jak w Polsce zostanie odebrane zakulisowe namawianie przedstawicieli innych państw na głosowanie przeciwko Polakowi, dodatkowo poparte absurdalnym zarzutem? Myślę, że poza żelaznym elektoratem opozycji ocena takiego zachowania może być tylko jednoznaczna. Jak ponury chichot historii brzmi informacja, że za Krasnodębskim ujęli się europosłowie SLD, którzy nie po raz pierwszy wykazali się większym, niż PO, wyczuciem czy myśleniem w kategoriach siły państwa na arenie międzynarodowej.

Byśmy jednak nie zapomnieli, kto skąd się w polskiej polityce wziął, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, lider SLD deklaruje - „Uważamy, że wśród Żołnierzy Wyklętych było mnóstwo świń, morderców, złodziei i gwałcicieli”. Równocześnie broni przed degradacją generała Wojciecha Jaruzelskiego, „osoby skomplikowanej”. I tu już różnic między SLD a Platformą właściwie nie ma. Nie trzeba nawet sięgać pamięcią do pogrzebu czerwonego generała, uświetnionego przez wzruszonego Bronisława Komorowskiego i wiele ważnych figur ówczesnej polityki, z ministrem Tomaszem Siemoniakiem na czele. Ten sam Siemoniak, przypomnijmy, przez pewien czas uważany za jednego z bardziej propaństwowych i fachowych polityków PO, porównuje obecnie odebranie stopnia Wojciechowi Jaruzelskiemu do sytuacji, w której staliniści zdecydowali by się na degradację marszałka Józefa Piłsudskiego. Tomasz Nałęcz na pewno by takie porównanie potrafił uzasadnić, skoro sam porównywał do Piłsudskiego prezydenta Komorowskiego, ale dla przeciętnego widza jest ono szokujące i oburzające.



Siemoniak szybko znalazł sobie zresztą towarzystwo – Paweł Wroński z „Gazety Wyborczej” porównał na Twitterze europosłów, kolejny raz głosujących za antypolską rezolucją PE do… prześladowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych. Tych samych, o których jego gazeta pisze prawie zawsze źle i z małej litery, nie wymagajmy tu jednak żadnej konsekwencji, to tylko mające zdenerwować czytelnika figury retoryczne.

Polska delegacja wraca z Izraela, nie ma co jednak zbyt pochopnie oceniać ewentualnych skutków tej wizyty. Mijający tydzień pokazał nam jednak, jak niewielki pozostaje wpływ rządu na krajową nawet politykę historyczną.



Media społecznościowe rozgrzała lista nominowanych do Rady Muzeum Polin. Pojawiają się na niej nazwiska osób, mówiąc delikatnie, nie gwarantujących obiektywnego spojrzenia na relacje polsko-żydowskie. Najwięcej kontrowersji wzbudziła obecność Ryszarda Sznepfa, byłego ambasadora w USA, radykalnego krytyka PiS, ostatnio obciążającego stronę polską za konflikt z Izraelem. Radę mianuje minister kultury, tak więc pod adresem Piotra Glińskiego padło wiele mocnych słów i pretensji.



Tymczasem minister faktycznie ma wpływ jedynie na obsadę 1/3 miejsc, pozostałe przypisane są do miasta st. Warszawa i Żydowskiego Instytutu Historycznego. Lepiej sytuacja wygląda w Muzeum II Wojny Światowej, ale i tutaj nowe władze muzeum napotykają na wiele przeszkód ze strony poprzedniej dyrekcji, próbującej, również sądowo, zablokować wszelkie zmiany w ekspozycji. Muzeum wydaje się więc Polską w pigułce, gdzie, tak jak po wyborach parlamentarnych, władza może się zmienić, odmawia się jej jednak prawa do przeprowadzania zmian. Aż dziwne, że Ewa Kopacz i Bronisław Komorowski nie wpadli na ten sam pomysł, co Paweł Machcewicz i nie oskarżyli swoich następców o bezprawne zmiany w autorskim projekcie. Cóż, co profesor, to profesor!