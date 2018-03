200 lat Archidiecezji Warszawskiej. Uroczysta msza pod przewodnictwem kard. Nycza

W 200. rocznicę powstania Archidiecezji Warszawskiej, kard. Kazimierz Nycz odprawił w sobotę przed południem uroczystą mszę świętą w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Poprzedziła ją sesja historyczna z udziałem duchownych oraz przedstawicieli parafii.

Podczas sympozjum duchowni opowiadali o historii archidiecezji i o Warszawie czasów Aleksandra I. Kard. Nycz podkreślił, że jubileusz to wielkie, ogólnopolskie wydarzenie, ponieważ to rocznica stołecznej archidiecezji.



Archidiecezja Warszawska została utworzona 3 marca 1818 r. Wcześniej istniała jako diecezja warszawska powołana do istnienia przez papieża Piusa VI bullą „Ad universam agri Dominici curam” z października 1798 r. Powstanie arcybiskupstwa warszawskiego i metropolii wynikało z potrzeby dostosowania organizacji kościelnej do nowej sytuacji Królestwa Polskiego i jego podziału administracyjnego.



Nowa archidiecezja składała się z 275 parafii. Stanowiła połączenie dawnej diecezji warszawskiej oraz części łowickiej, która przedtem stanowiła część składową archidiecezji gnieźnieńskiej. W jej skład weszły także niewielkie terytoria odcięte od diecezji lubelskiej, kujawsko–kaliskiej i płockej.



Pierwszym arcybiskupem metropolitą warszawskim i prymasem Królestwa Polskiego został bp Franciszek Malczewski. Rządy w archidiecezji objął 1 stycznia 1819 r.

