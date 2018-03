Na K2 nadchodzi pogodowe okno. Polscy himalaiści ruszą na szczyt?

Jest szansa, że już za dwa dni polscy himalaiści wyjdą z bazy i ruszą w kierunku niezdobytego dotąd zimą K2. Okno pogodowe, które ma to umożliwić potrwa prawdopodobnie do 6 marca. Czasu na osiągnięcie celu jest coraz mniej, bo kalendarzowa zima kończy się za trzy tygodnie.

– Góra gór spokojnie kontynuuje swoje odliczanie do końca sezonu zimowego – mówi wysłannik TVP Sport, Oswald Rodrigo Pereira. Jak zaznacza, przed himalaistami jeszcze dwa dni niepogody.



Odczuwalna temperatura na K2, to -24 st. C. Obecnie wieje tam wiatr z prędkością 100 km na godzinę. W bazie siła wiatru osiąga 50 km na godz.



Jak twierdzi kierownik Narodowej Zimowej Wyprawy na K2, Krzysztof Wielicki, trzeba przetrwać najbliższe dwa dni, po których będzie możliwe wyjście w górę. Podkreśla, że temperatura nie jest nawet najgorsza, bo jest niż.



Wygląda na to, że najbliższe okno pogodowe nie pozwoli jeszcze na atak szczytowy. Do akcji, która pozwoli z powodzeniem zakończyć Narodową Zimową Wyprawę na K2 potrzebne będzie jeszcze drugie okno pogodowe.

