Będą zmiany w resortach. Stanowiska może stracić nawet 20 proc. wiceministrów

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o redukcji liczby wiceministrów w swoim rządzie. Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej” stanowiska może stracić do 20 proc. zastępców szefów resortów.

– Szczegóły zostaną podane w przyszłym tygodniu – mówi informator dziennika, współpracownik Morawieckiego. – Ale premier jest zdeterminowany by odchudzić liczbę wiceministrów nawet o 20 procent – powiedział.



Szef rządu we wtorek podczas konferencji prasowej w Fabryce Pojazdów Szynowych im. Henryka Cegielskiego w Poznaniu zapowiedział, że dokonuje przeglądu stanowisk wiceministerialnych. Mateusz Morawiecki poinformował, że w ciągu najbliższych kilku tygodni przedstawi już ich końcowy skład.



– Zredukujemy stanowiska wiceministrów w porównaniu do łącznej liczby stanowisk ministerialnych i wiceministerialnych, jaka była w roku 2017. Pokażemy bardziej szczupłą, oszczędną, mniej zbiurokratyzowaną strukturę rządową. W związku z tym również dokonamy pewnych przeglądów, nie tylko personalnych, ale również finansowych – zadeklarował szef rządu.

#wieszwiecej Polub nas