Wildstein: Jakiekolwiek żądania dotyczące ustawy o IPN są nie na miejscu

– Powiedzieliśmy, że nie przyjechaliśmy negocjować ustawy. My możemy tylko tłumaczyć, ponieważ w sposób ewidentny zostało wprowadzone w błąd społeczeństwo i nawet elity izraelskie. I śmiem twierdzić, że w dużej mierze przez Polaków mieszkających w Polsce – powiedział w „Gościu Wiadomości” Bronisław Wildstein z polskiego zespołu ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem.

Bronisław Wildstein, który uczestniczył w pierwszych rozmowach polskiego zespołu w Izraelu, w TVP Info relacjonował ich przebieg.



– Przede wszystkim są rozmowy. To jest ta fundamentalna zmiana. Dotąd były monologi obustronne – powiedział i ocenił, że dobrze to rokuje. Wyjaśnił, że strona izraelska obawia się, że nowe prawo może być kagańcem na badania naukowe, dokumentowanie prawdy o Holocauście, i właśnie ta kwestia była wyjaśniana podczas spotkania przez członków zespołu oraz prawników. – Na pewno coś z naszych wyjaśnień dotarło do strony izraelskiej – stwierdził.



Tłumaczenie przepisów



Wildstein wyjaśnił, że polski zespół przede wszystkim tłumaczył przepisy i wskazywał, że to jest takie samo prawo, jakie istnieje w Izraelu i innych krajach europejskich. – Co więcej, można je potraktować jako element tego prawa, ponieważ istnieje definicja Holocaustu. To jest akcja ludobójcza wymierzona w naród żydowski przez niemiecką III Rzeszę. Jeśli ktoś oskarża Polaków, to jak gdyby osłania prawdziwych sprawców – mówił. Dodał, że „my jesteśmy urażeni wieloma zachowaniami, które się pojawiają w Izraelu i nie tylko tam”.

– Jakiekolwiek żądania dotyczące ustawy są nie na miejscu. I myśmy powiedzieli, że nie przyjechaliśmy negocjować ustawy. Ustawa jest już zatwierdzona, przyjęta zgodnie z procedurą i funkcjonuje w Polsce. Naturalnie trafiła od Trybunału Konstytucyjnego i TK, który jest niezależny, może podjąć daleko idące zmiany – wyjaśnił.– My możemy tylko tłumaczyć, ponieważ w sposób ewidentny zostało wprowadzone w błąd społeczeństwo i nawet elity izraelskie – mówił. – I śmiem twierdzić, że w dużej mierze przez Polaków mieszkających w Polsce – dodał Bronisław Wildstein w TVP Info.