Trzysta metrów, 14 pomieszczeń. W Rzymie odkryto „dom centuriona”

Podczas budowy stacji metra w centrum Rzymu odkryto dobrze zachowane pozostałości domu w pobliżu starożytnych koszar, należące najprawdopodobniej do wysokiego rangą dowódcy. O szczegółach pierwszego tego typu znaleziska w Wiecznym Mieście archeolodzy poinformowali w piątek.

Odkrycia dokonano na placu budowy blisko ulicy Amba Aradam, 12 metrów poniżej poziomu stacji o tej samej nazwie. Archeolodzy znaleźli tam mury domu z 14 pomieszczeniami o łącznej powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Jak się przypuszcza, mieszkał tam dowódca koszar wojsk cesarza Hadriana.



– Wywnioskowaliśmy, że to musiał być dom dowódcy, bo żaden cywil nie mógłby zbudować swojego domu tuż obok koszar – powiedziała Rossella Rea z nadzoru nad zabytkami archeologicznymi Rzymu.



Durante i lavori per la costruzione della fermata della #MetroC - Amba Aradam, sono venuti alla luce altri due edifici che facevano parte di un complesso militare. La straordinaria scoperta è stata resa nota dalla #Soprintendenza Speciale di #Roma @SkyTG24 pic.twitter.com/OhhZCXJdJF — federico sisimbro (@fedesisi) March 2, 2018

Zwróciła również uwagę na to, że nigdy wcześniej w stolicy Włoch nie znaleziono pozostałości takiego budynku.Odkopane zostały dobrze zachowane mury, a także mozaiki i marmurowe posadzki w doskonałym stanie oraz dziedziniec domu – atrium z tradycyjnym basenem na wodę i fontannami.

– Dowódca ten żył bardzo dobrze, biorąc pod uwagę otaczające go luksusy – ocenił szef urzędu nadzoru nad zabytkami archeologicznymi Francesco Prosperetti.



Odkopanie murów domu pozwoliło archeologom odkryć całą dzielnicę wojskową, prawdopodobnie z II wieku, gdzie znaleźli resztki uzbrojenia i magazyny na żywność. Być może, zdaniem naukowców, były to koszary „sił specjalnych” cesarzy.

Odkopanie murów domu pozwoliło archeologom odkryć całą dzielnicę wojskową (fot. PAP/EPA/Soprintendenza Speciale di Roma)

źródło: pap

Urząd nadzoru nad zabytkami archeologicznymi Rzymu ogłosił, że wszystkie elementy Domu Dowódcy, jak go nazwano, zostaną obecnie zdemontowane i przeniesione w inne miejsce do specjalnych kontenerów, by można było kontynuować prace przy budowie metra. Potem powrócą na swoje miejsce i zostaną wyeksponowane w specjalnym muzeum na stacji. – To będzie najpiękniejsza na świecie stacja metra – zapowiadają władze Rzymu.