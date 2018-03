Zarząd Iustitii chce wykluczyć ze stowarzyszenia sędziów kandydujących do KRS

Wykluczenia ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia osób, które zgłosiły swoje kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa, chce zarząd tego stowarzyszenia. W piątek poinformowano o uchwale zarządu w tej sprawie. Chodzi o siedmioro spośród 18 kandydatów do KRS.

„Zarząd stowarzyszenia Iustitia stwierdza, że każdy członek stowarzyszenia winien powstrzymać się od działań sprzecznych z celami stowarzyszenia, przestrzegać statutu i uchwał władz stowarzyszenia” – napisano w uchwale zamieszczonej na stronie Iustitii.



Przypomniano w niej, że dwukrotnie podczas zebrań delegatów Iustitii wskazywano, iż „udział sędziów w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków KRS świadczy o braku poszanowania wartości i celów statutowych stowarzyszenia, wśród których zasadniczą rolę odgrywa umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.



Podkreślono, że ostatnio w lutym tego roku zebranie delegatów podjęło uchwałę, w której zwróciło się do sędziów należących do Iustitii i kandydujących do KRS na nowych zasadach, aby zrezygnowali z członkostwa w stowarzyszeniu.



Wniosek o wykluczenie



W opublikowanej w piątek uchwale zarząd organizacji złożył wniosek „o wykluczenie z członkostwa w stowarzyszeniu” siedmiorga sędziów kandydujących do KRS i należących do Iustitii.



Chodzi o sędziów Dariusza Drajewicza i Jędrzeja Kondka z warszawskiego oddziału stowarzyszenia, sędziego Marka Jaskulskiego z oddziału w Poznaniu, sędzi Joanny Kołodziej-Michałowicz z oddziału w Słupsku, sędziego Macieja Nawackiego z oddziału w Olsztynie, sędziego Roberta Pelewicza z oddziału w Tarnobrzegu i sędziego Rafała Puchalskiego z oddziału w Przemyślu. Jak powiedział rzecznik prasowy Iustitii sędzia Bartłomiej Przymusiński, obecnie zgodnie z procedurami wnioskiem powinny zająć się zebrania członków poszczególnych oddziałów stowarzyszenia.

źródło: pap

– Jeżeli zebrania te zdecydują o wykluczeniu to zainteresowany może odwołać się do zjazdu głównego, czyli zebrania delegatów, które zwykle jest raz w roku. Natomiast jeśli zebrania nie wykluczą danej osoby, to odwołać się może z kolei zarząd – wyjaśnił. Dodał, że jeśli nie będzie nadzwyczajnego zebrania delegatów, to cała procedura może potrwać około roku.W zeszłym tygodniu Centrum Informacyjne Sejmu podało pełną listę 18 propozycji kandydatów do KRS. Są to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew Stanisław Łupina, Leszek Mazur, Maciej Andrzej Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Robert Pelewicz, Rafał Puchalski, Paweł Kazimierz Styrna, Mariusz Witkowski oraz Mariusz Lewiński.Po upublicznieniu wszystkich nazwisk, marszałek Sejmu zwrócił się do klubów parlamentarnych o wskazanie wybranych kandydatów z listy 18 zgłoszeń. Termin upłynął w czwartek. Kluby PiS i Kukiz'15 wskazały swoich kandydatów do KRS, pozostałe kluby nie skorzystały z tego prawa. W poniedziałek kandydaturami zajmie się sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.