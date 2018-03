– Polska polityka stała się polityką kraju dużo silniejszego – ocenił w programie „O co chodzi” eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki, były wiceprzewodniczący PE. Mówił też o negatywnej kampanii przeciwko prof. Zdzisławowi Krasnodębskiemu, którą przed jego wyborem na wiceszefa PE mieli prowadzić politycy PO.

O kampanii przeciwko kandydaturze prof. Zdzisława Krasnodębskiego na wiceprzewodniczącego PE pisała w felietonie na stronie RMF24.pl Katarzyna Szymańska-Borginon. Twierdziła, że niektórzy politycy PO namawiali zagranicznych kolegów, by nie głosowali za Krasnodębskim.



– To jest ciągłość, bo robią to ci sami ludzie, te same środowiska polityczne, które najpierw inspirowały debaty na temat Polski. Inspirowały parę rezolucji przeciwko Polsce. Wczoraj przegłosowano kolejną. Inspirowały odwołanie polskiego wiceprzewodniczącego PE, a teraz nie po wyborze, ale uwaga – przed wyborem już, jak słyszymy, posłowie totalnej opozycji, głównie Platformy, w europarlamencie zaczęli różne fake newsy, fałszywe informacje kolportować o profesorze Krasnodębskim lub też odgrzewać jego stare tweety – mówił Czarnecki w TVP Info.

źródło: TVP Info

Pytany o pozycję naszego kraju Czarnecki podkreślił, że przyjazd Donalda Trumpa do Polski jako pierwszego kraju w Europie to sygnał, że – po Brexicie – dla USA staliśmy się partnerem numer jeden w UE.– Amerykanie bardzo mocno atakują rosyjsko-niemiecki projekt Nord Stream. To nam sprzedają broń. To nam sprzedają gaz. Następuje dywersyfikacja źródeł energetycznych. To pokazuje, że polska polityka stała się polityką kraju dużo silniejszego – powiedział. – Fakt, że Polska staje się silniejsza, to jest realny powód ataków na nas – ocenił Czarnecki w TVP Info.