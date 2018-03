„Groźby Rosji wobec sojuszników z NATO są nie do przyjęcia”

Ostrzeżenia prezydenta Rosji Władimira Putina wobec sojuszników z NATO są nie do przyjęcia i nie przyczyniają się do uspokojenia sytuacji. NATO nie chce nowej zimnej wojny ani nowego wyścigu zbrojeń – oświadczyła w piątek rzeczniczka Sojuszu Oana Lungescu.

– Rosyjskie oświadczenia, w których (Moskwa – PAP) grozi zaatakowaniem sojuszników, są nie do przyjęcia i przynoszą efekt odwrotny do zamierzonego – oznajmiła rzeczniczka, cytowana przez agencję Reutera. – Nie chcemy nowej zimnej wojny czy nowego wyścigu zbrojeń – dodała. Podkreśliła, że wszyscy sojusznicy popierają porozumienia o kontroli zbrojeń.



Według NATO „Rosja kontynuuje zwiększanie swojej obecności militarnej od Morza Barentsa po Morze Śródziemne”.



Natowska tarcza nie przeciw Rosji



Rzeczniczka przypomniała też, że natowska tarcza antyrakietowa w Europie nie jest wymierzona w Rosję. – Tak jak wielokrotnie dawaliśmy do zrozumienia, obrona przeciwrakietowa Sojuszu nie została zaprojektowana przeciwko Rosji ani nie jest w nią wymierzona. Nasz system chroni przed pociskami balistycznymi spoza strefy euroatlantyckiej – zapewniła Lungescu.



W czwartkowym orędziu do Zgromadzenia Federalnego, czyli obu izb parlamentu Rosji, Władimir Putin zaprezentował nowe rodzaje broni zdolnej do przenoszenia ładunków jądrowych, które – jak zapewnił – zostały opracowane lub przetestowane przez Rosję. Zwrócił się do tych, „którzy przez ostatnich 15 lat próbują wprowadzać ograniczenia i sankcje” w celu „powstrzymania rozwoju Rosji, w tym w sferze militarnej” i oświadczył, że „powstrzymywanie Rosji się nie udało”.

Putin ostrzegł również, że Rosja uzna wszelkie użycie broni jądrowej wobec niej lub jej sojuszników za atak jądrowy, bez względu na moc użytej broni. – Odpowiedź będzie błyskawiczna, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami – powiedział.



Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w piątek, że wypowiedzi Putina nie należy uważać za militarystyczne. Odrzucił m.in. oceny, że w prezentacji pojawiały się niektóre z amerykańskich stanów jako cel użycia nowej broni. – Nie wykorzystano tam żadnych map, były tam absolutnie umowne zarysy, nie ma tam związku z żadnym konkretnym krajem – oświadczył.