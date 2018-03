„Gurgacz. Kapelan Wyklętych” wchodzi do kin

Na ekrany wybranych kin w Polsce wchodzi film „Gurgacz. Kapelan Wyklętych”, opowiadający o księdzu Władysławie Gurgaczu pseud. Sem. Był jezuitą i kapelanem żołnierzy podziemia niepodległosciowego na Sądecczyźnie. Został zamordowany przez komunistów w 1949 roku.

Film „Gurgacz. Kapelan Wyklętych” łączy fabułę i dokument. Reżyser filmu Dariusz Walusiak podkreśla, że taki zabieg ma służyć między innymi zbudowaniu relacji między widzem a głównym bohaterem. – Przez to, że widz widzi na ekranie żywego człowieka w tych inscenizacjach, to zaczyna stawać po stronie księdza Gurgacza. Dodatkowym elementem, który to spaja i pokazuje, że to nie była wydumana historia, są fotografie i świadkowie, którzy mówią – zaznaczył twórca.



Reżyser zwraca uwagę, że walka Żołnierzy Wyklętych ogniskowała się wokół hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna” i dlatego ważne miejsce w podziemiu zajmowała religia. Jak dodał Dariusz Walusiak, zarówno w listach, pamiętnikach, jak i relacjach żołnierzy, którzy przeżyli, jest mowa o walce o Polskę chrześcijańską.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Film powstał między innymi dzięki wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szef urzędu Jan Józef Kasprzyk zaznaczył, że Żołnierze Wyklęci zwyciężyli po latach, dzięki młodemu pokoleniu Polaków.– Właśnie młodzi ludzie pierwsi podjęli próbę przypominania o Żołnierzach Wyklętych poprzez graffiti, koszulki, gry komputerowe, tego typu rzeczy, które do młodego człowieka bardziej docierają. O Żołnierzach Wyklętych zaczęto mówić językiem ludzi młodych i to jest zwycięstwo tamtego niezwykłego pokolenia, które poświęcało wszystko dla dobra wspólnego – mówił Jan Józef Kasprzyk.Ksiądz Władysław Gurgacz nie nosił przy sobie broni. Przynosił żołnierzom posługę duchowną. Kiedy dopadli go funkcjonariusze UB, został skazany po krótkim, pokazowym procesie. Wyrok – karę śmierci – wykonano 14 września 1949 roku w krakowskim więzieniu przy ulicy Montelupich.