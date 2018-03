Uzbrojony napastnik w kampusie. Zabił co najmniej dwie osoby

Strzały w kampusie Central Michigan University w Stanach Zjednoczonych. Uzbrojony czarnoskóry napastnik zabił co najmniej dwie osoby.

Władze uczelni poinformowały na swojej stronie internetowej, że sprawca wciąż jest na wolności.



Nie wiadomo, czy napastnik znał ofiary; podobno nie były studentami. Policja zaapelowała do studentów i pracowników uniwersytetu, żeby trzymali się z dala od miejsca strzelaniny. Zajęcia na uczelni zostały odwołane.



Na uniwersytecie Michigan uczy się około 20 tysięcy osób. Uczelnia mieści się w Mount Pleasant oddalonym o dwie godziny drogi na północny zachód od Detroit.

UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911. — City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) March 2, 2018

There have been reports of shots fired on the fourth floor of Campbell Hall. @cmupd urges students to stay clear of the area. pic.twitter.com/Suur3163zQ — CM Life (@CMLIFE) March 2, 2018

If you’re on the CMU campus please stay inside! Stay safe everyone. This is terrifying to wake up to. pic.twitter.com/xImaUfDdIA — Liv (@Oliviaps17) March 2, 2018

Not really how I planned to spend my Friday morning, barricaded in a dark room, intensely scrutinizing each unknown sound to determine its lethality, but welcome to America in 2018. Stay safe, everyone. #centralmichigan #cmich pic.twitter.com/JfL2E4i03x — Jef Fisher (@jsklz) March 2, 2018