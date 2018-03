Prezydent w Nowym Sączu: Tutejsze wychowanie zawsze było patriotyczne

– Zaangażowanie wychowanków tej szkoły w budowę polskiego wojska i administracji pokazuje, że wychowanie w tym regionie zawsze było patriotyczne – powiedział prezydent Andrzej Duda na spotkaniu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu, które w tym roku obchodzi 200-lecie powstania.

Prezydent podkreślił, że szkoła obchodzi swe 200-lecie w roku stulecia polskiej niepodległości, a jej absolwenci zostawali legionistami, zajmowali stanowiska w polskim wojsku i administracji.



– To pokazuje, jakie było tutaj, w Sączu wychowanie - takie jak zawsze – patriotyczne, w polskiej tradycji – powiedział.



Żona prezydenta Agata Kornhauser-Duda życzyła swoim koleżankom i kolegom nauczycielom, żeby praca przynosiła im satysfakcję, a uczniom, aby szkoła była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale także realizowania zainteresowań i pasji, nawiązywania koleżeńskich relacji.



Dziękowała nauczycielom za patriotyczne wychowanie młodzieży i przygotowanie jej do pracy zawodowej lub dalszej edukacji.



Podczas uroczystości prezydent dokonał wpisu do księgi pamiątkowej szkoły, oraz przekazał sadzonkę dębu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.





Jubileusz szkoły



Historia nowosądeckiego liceum zaczyna się w 1816 r., kiedy cesarz Austrii wydał dekret, zalecający zakładanie szkół gimnazjalnych w każdym obwodzie ówczesnej Galicji.



Po staraniach władz miasta, nowosądeckiego społeczeństwa oraz duchowieństwa już w 1817 r. zapadła cesarska zgoda na otwarcie sześcioklasowej szkoły średniej. Gimnazjum zostało otwarte w listopadzie 1818 r.



Językiem wykładowym był niemiecki, a używanie języka polskiego nawet podczas przerw, było zakazane. Język ojczysty dopiero od 1867 r, stał się równoprawnym językiem nauczania, a w końcu XIX wieku stał się już jedynym wykładowym.



11 listopada 1918 r. w stulecie istnienia szkoły, a zarazem dzień odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie sami zrzucili z fasady budynku cesarsko-królewskiego orła i zawiesili na szkolnym budynku polskie biało-czerwone flagi i polskie godło.