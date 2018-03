Nożownik z Lublina. Policja zatrzymała podejrzanego

Funkcjonariusze dopadli 31-letniego Kamila K. w jednym z mieszkań w Lublinie. Tropili go od tygodnia, jednak jako osoba bez stałego adresu skutecznie unikał wpadki. – Nie stawiał oporu, wszystko odbyło się sprawnie – mówi portalowi tvp.info nadkom. Renata Laszczuk-Rusek, rzeczniczka lubelskiej policji.

31-latek jest podejrzany o atak, do jakiego doszło w centrum Lublina w sobotę. Ciosy nożem dosięgły wówczas dwóch mężczyzn. Jeden z nich zmarł.



Zlokalizowanie Kamila K. nie było łatwe, ponieważ nie posiada stałego miejsca zamieszkania. Ukrywał się w jednym z mieszkań w Lublinie. Rzeczniczka lubelskiej policji Renata Laszczka-Rusek wyjaśnia, że mężczyzna był już notowany za przestępstwa narkotykowe i groźby karalne.



– Nie stawiał oporu, wszystko odbyło się sprawnie – mówi nam rzeczniczka.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp.info, PAP

Do tragicznego w skutkach zajścia doszło w sobotę późnym wieczorem przed sklepem przy ul. Narutowicza, w pobliżu pl. Wolności. Zaczęło się od kłótni w sklepie, w której uczestniczyło pięciu mężczyzn. Po wyjściu na zewnątrz dwóch młodych mężczyzn zostało dźgniętych nożem.27-latek zmarł podczas reanimacji prowadzonej przez zespół ratowniczy karetki pogotowia. 26-latek z raną kłutą został odwieziony do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.Już w niedzielę policja dotarła do kompana nożownika – 34-letniego Włodzimierza P. Podejrzewano, że to on może być sprawcą. Po przesłuchaniu prokuratura postawiła mu jednak zarzut utrudniania śledztwa i ukrywania napastnika. Po kilku dniach policjanci dotarli do Kamila K.