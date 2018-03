Drużyny z Torunia i Sosnowca walczą o awans do Polskiej Hokej Ligi

W decydujących meczach play-off zmierzą się Nesta Mires Toruń oraz Zagłębie Sosnowiec. Obydwie drużyny przez cały sezon były zdecydowanymi liderami. Toruńska drużyna wygrała ligę z przewagą 10 punktów nad rywalami z Zagłębia Dąbrowskiego, którzy nad następnym zespołem mieli kolejne 13 punktów przewagi.

Drużyna z Torunia zdecydowanie prowadziła również w bilansie bramkowym. Strzeliła aż 264 bramki, tracąc przy tym jedynie 47. Bilans sosnowiczan w tym względzie wynosi 163 strzelone do 61 straconych.



Również w bezpośrednich spotkaniach w tym sezonie lepsi są torunianie, którzy wygrali trzykrotnie, natomiast tylko raz lepsi byli zawodnicy Zagłębia.



Działacze obydwu klubów przeżywają swoiste déjà vu. Podobna sytuacja miała miejsce w sezonie hokejowym 2013/14, wówczas rywalizacja zakończyła się zwycięstwem drużyny z Sosnowca. Wtedy stawka spotkań była identyczna - awans do Polskiej Hokej Ligi. Znajdziemy również kolejną analogię do tamtych spotkań - torunianie również wtedy prowadzili w tabeli nad rywalami z południa. Obecnie w składach obydwu drużyn jest kilku zawodników, którzy brali udział w tamtych meczach.

#wieszwiecej Polub nas

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KS Toruń HSA

Trudne zadanie ma zawodnik toruńskiej drużyny Jarosław Dołęga, który 4 lata temu grał w Zagłębiu Sosnowiec, a obecnie pełni rolę kapitana drużyny w rodzinnym Toruniu. Zapewnił o mobilizacji całej drużyny i walce od pierwszego rzucenia krążka na taflę.03.03.2018 KS Nesta Mires Toruń HK Zagłębie Sosnowiec (g. 17.00)04.03.2018 KS Nesta Mires Toruń HK Zagłębie Sosnowiec (g. 16.30)10.03.2018 HK Zagłębie Sosnowiec KS Nesta Mires Toruń11.03.2018 HK Zagłębie Sosnowiec KS Nesta Mires Toruń16.03.2018 KS Nesta Mires Toruń HK Zagłębie Sosnowiec (g. 18.30)18.03.2018 HK Zagłębie Sosnowiec KS Nesta Mires Toruń20.03.2018 KS Nesta Mires Toruń HK Zagłębie Sosnowiec (g. 18.30)