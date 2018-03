Strzały i wybuchy w stolicy Burkina Faso. Jednym z celów ambasada Francji

Seria ataków w stolicy Burkina Faso, Wagadugu. Do strzelaniny doszło w piątek m.in. w ambasadzie Francji i w siedzibie dowództwa sił zbrojnych, w pobliżu Instytutu Francuskiego. – Zginęło siedmiu żołnierzy i ośmiu napastników – poinformował minister komunikacji Remy Danjuinou. Zastrzegł, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, ponieważ stan wielu rannych jest ciężki.

Minister Remy Danjuinou poinformował, że pięciu napastników zostało zabitych w pobliżu francuskiej placówki dyplomatycznej, a trzej pozostali przy siedzibie dowództwa.



Rząd Burkiny Faso w oświadczeniu potwierdził, że celem zamachu była ambasada Francji i siedziba armii; wcześniej pojawiały się doniesienia o ataku również w Instytucie Francuskim w Wagadugu.



Agencja France-Presse, powołując się na źródła dyplomatyczne, poinformowała, że wśród zabitych nie ma obywateli Francji.

Na razie nie wiadomo, kto był sprawcą ataków. W przeszłości podobne akcje przeprowadzały Al-Kaida i tzw. Państwo Islamskie.

#BurkinaFaso: Obviously a very serious situation, view of the site of the attack from an area not to distant, heavy plume of smoke rising, with previous attacks in mind not excluding suicide bombers pic.twitter.com/iqLlR1Zx0Y