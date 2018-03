PO chce likwidacji nagród dla ministrów

Platforma Obywatelska domaga się likwidacji nagród dla najważniejszych osób w państwie. Klub złożył w Sejmie projekt nowelizacji w tej sprawie. To reakcja na ujawnione przez posła PO Krzysztofa Brejzę informacje o premiach dla ministrów.

Złożony w sejmie przez PO projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przewiduje likwidację specjalnych funduszy, z których w poszczególnych instytucjach,wypłacane są nagrody na przykład dla prezydenta, premiera, ministrów, wiceministrów, czy szefów kancelarii: Sejmu i Senatu.



Rzecznik PO Jan Grabiec mówił podczas konferencji prasowej, że zaproponowane rozwiązania nie są, jak podkreślił, rozwiązaniami populistycznymi. Dodał, że praca urzędników musi kosztować. Zaapelował też do rządzących, aby złożyli w Sejmie projekt ustawy, który podniesie uposażenia członków rządu i innych ważnych urzędników państwowych. – Zróbcie to uczciwie, skierujcie do Sejmu projekt ustawy, wytłumaczcie obywatelom, że potrzebne są podwyżki i przeforsujcie to, przecież macie większość w Sejmie – apelował.

W grudniu ubiegłego roku poseł PO Krzysztof Brejza zwrócił się z interpelacją odnośnie nagród przyznanych w 2017 roku członkom Rady Ministrów. Polityk uzyskał na nią odpowiedź 7 lutego. Z informacji tej wynika, że ministrowie otrzymali od 60 tys. do ponad 80 tysięcy złotych nagród. Politycy PO apelowali o zwrot tych pieniędzy bądź przekazanie ich na cele charytatywne.

Nagrody dla urzędników PO-PSL



Nagrody dla urzędników nie są niczym nowym. W 2013 roku „Fakt” donosił, że ówczesna koalicja rządząca zadbała o to, by urzędnicy dostali coś ekstra. Jak policzył wówczas „Fakt”, w ciągu pierwszych 6 lat rządów Platformy w ministerstwach i kancelarii premiera na nagrody poszło około 473 mln zł. I wyliczono:

2008 r. - 122 mln zł

2009 r. - 95 mln zł

2010 r. - 105 mln zł

2011 r. - 108 mln zł

2012 r. - 40 mln zł

2013 r. (dane z 13 resortów) - 3 mln zł