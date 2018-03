Trump: Wojny handlowe są dobre i łatwe do wygrania

Prezydent USA Donald Trump, który zapowiedział wprowadzenie ceł na stal i aluminium, napisał w piątek na Twitterze, że „wojny handlowe są dobre i łatwe do wygrania”. Eksperci ostrzegają przed retorsjami partnerów handlowych USA i wojną handlową.

„Gdy kraj (USA) traci wiele miliardów dolarów na handlu z niemal każdym krajem, z którym prowadzi interesy, wojny handlowe są dobre i łatwe do wygrania!” – głosi wpis prezydenta.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!