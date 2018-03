Kreml łagodzi przekaz i tłumaczy słowa Putina

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w piątek, że wypowiedzi prezydenta Władimira Putina, który w orędziu do parlamentu zademonstrował nowe rodzaje broni, nie należy uważać za militarystyczne. Zaprzeczył też, by Rosja chciała zacząć nowy wyścig zbrojeń.

Pieskow zapewnił, że przedstawione w trakcie orędzia Putina nowe rodzaje broni nie naruszają obecnego parytetu strategicznego. Wyraził opinię, że „druga strona również ma broń, przed którą Rosja nie jest w stanie się obronić” i że jest to gwarancją, że broń nie zostanie użyta.



– To, o czym wczoraj mówił prezydent, jest właśnie podtrzymaniem parytetu strategicznego, co jest niezbędne w interesie pokoju i stabilności na świecie – oznajmił Pieskow. Zapewnił następnie, że Rosja „nie zamierza angażować się w żaden wyścig zbrojeń”.



„Rosja nie ma zamiaru na nikogo napadać"



Jak zauważył, przemówienie Putina dotyczyło odpowiedzi Rosji na plany USA, w tym na trwające prace nad rozmieszczaniem elementów tarczy antyrakietowej. – Chodzi o odpowiedź asymetryczną, o opracowanie systemów ofensywnych, które są zdolne do przezwyciężenia wszelkich systemów obrony przeciwrakietowej – wyjaśnił. Te systemy – dodał – będą „niewspółmiernie tańsze w opracowaniu i w produkcji seryjnej”.



Pieskow zapewnił, że „Rosja nie ma zamiaru na nikogo napadać" i że broń, która pojawiła się na przedstawionych przez Putina prezentacjach "nie stanowi zagrożenia dla nikogo, kto nie nosi się z celem zaatakowania naszego kraju”. Odniósł się do obaw, że w prezentacji pojawiały się niektóre z amerykańskich stanów jako cel użycia nowej broni. – Nie wykorzystano tam żadnych map, były tam absolutnie umowne zarysy, nie ma tam związku z żadnym konkretnym krajem – oświadczył.

źródło: pap

Putin w orędziu do Zgromadzenia Federalnego, czyli obu izb parlamentu Rosji, zaprezentował w czwartek nowe rodzaje broni zdolnej do przenoszenia ładunków jądrowych, które – jak zapewnił – zostały opracowane lub przetestowane przez Rosję. Zwrócił się do „tych, którzy przez ostatnich 15 lat próbują wprowadzać ograniczenia i sankcje” w celu „powstrzymania rozwoju” Rosji, w tym w sferze militarnej i oświadczył, że „powstrzymywanie Rosji się nie udało”.