Ratowała psa i wpadła do stawu. Prokuratura wszczyna postępowanie

Postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci ośmioletniej dziewczynki, pod którą załamał się lód na Klasztornych Stawach, wszczęła Prokuratura Rejonowa w Słupsku. Dziewczynka, mimo reanimacji, zmarła. Jak podaje Radio Gdańsk, miała wejść na lód, żeby ratować psa, który zaczął się topić.

– Podjęliśmy decyzję o wszczęciu postępowania w kierunku art. 155, to jest nieumyślnego spowodowania śmierci, z uwagi na konieczność wyjaśnienia wszelkich okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia – powiedział prokurator rejonowy w Słupsku, Piotr Nierebiński.



– Na tę chwilę nie mamy podejrzeń co do udziału osób trzecich w tym zdarzeniu. Jednak ze względu na to, że na miejscu zdarzenia były tylko małe dzieci, chcemy to procesowo wyjaśnić – dodał Nierebiński.



Radio Gdańsk ustaliło okoliczności wczorajszego wypadku w Parku Klasztorne Stawy. Jak ustalił reporter stacji, na spacer z psami wybrało się czworo dzieci w wieku od ośmiu do dziewięciu lat. Pies ośmiolatki wpadł do zamarzniętego stawu. Dzieci próbowały wyciągnąć czworonoga z wody.



– Trzymając się za ręce, weszły na lód – mówi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 4 w Słupsku, do której uczęszczała cała czwórka, Danuta Wyrwas – żadne nie miało przy sobie telefonu a nie mogły też znaleźć dorosłych, którzy mogliby pomóc. Z ustaleń prokuratorskich wynika, że lód w tym miejscu był bardzo cienki ze względu na wody przepływowe i załamał się pod ośmiolatką. Jej rówieśnicy pobiegli po pomoc do domu odległego od miejsca zdarzenia o ok. 2 km.

źródło: PAP, IAR

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godz. 17.41 i na miejscu wypadku była po kilku minutach. Mimo podjętej reanimacji 8-latka zmarła.