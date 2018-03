Niemcy wstrzymały łączenie rodzin imigrantów do lipca

Izba Wyższa Parlamentu (Bundesrat) zatwierdziła odpowiedni zapis umowy koalicyjnej. Łączenie rodzin imigrantów zostało wstrzymane do lipca tego roku. Dotyczy on imigrantów, którzy nie mają statusu uchodźcy. Zawieszenie łączenia rodzin tej grupy przybyszów wprowadzono w 2016 r.

Bundestag uchwalił ustawę regulującą łączenie rodzin imigranckich Niemiecki Bundestag uchwalił w czwartek ustawę regulującą kwestię łączenia rodzin uchodźców korzystających w Niemczech z ochrony ograniczonej.... zobacz więcej

Bundesrat zatwierdził porozumienie zapisane w umowie koalicyjnej CDU,CSU i SPD, które do końca lipca tego roku całkowicie wstrzymuje możliwość sprowadzania do Niemiec rodzin z ochroną subsydiarną, czyli tych, którzy nie mają statusu uchodźcy.



Od pierwszego sierpnia będzie wolno wpuścić do Niemiec do tysiąca członków rodzin miesięcznie. MSZ otrzyma możliwość przyznawania dodatkowej zgody w szczególnych przypadkach.



Organizacje humanitarne krytykują porozumienie oraz fakt, że do tej pory nie ustalono kryteriów, jakimi będą się kierować urzędy odmawiając, lub wydając zgodę na sprowadzenie członka rodziny. Jak twierdzi agencja DPA, od wydanej odmowy nie będzie przysługiwało odwołanie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Według informacji Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w przypadku zniesienia zakazu prawo wjazdu do Niemiec uzyskałoby 300 tys. uchodźców.