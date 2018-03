Duża awaria ciepłownicza.Do mieszkań powoli wraca ciepła woda i ogrzewanie

Wciąż trwają prace związane z usuwaniem awarii sieci ciepłowniczej w Radomiu. Od rana bez ogrzewania i ciepłej wody była południowa część miasta, m.in. osiedla Południe, Borki, Zamłynie i Ustronie. Wieczorem do części osiedli powróciło ciepło.

Do awarii doszło w dwóch miejscach – poinformowała w południe rzeczniczka Radomskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC, Ewa Dobrzańska-Trela. Dlatego w godzinach porannych została wstrzymana dostawa ciepła do odbiorców w południowej części miasta.



– W związku ze znaczącymi ubytkami wody sieciowej konieczne było wyłączenie ciepłowni Południe – powiedziała Dobrzańska-Trela.



Dodała, że trwają prace związane z usuwaniem awarii sieci przy ul. Wrocławskiej. Równocześnie jest lokalizowane potencjalne miejsce awarii na odcinku sieci ciepłowniczej między ul. Kościuszki a Kilińskiego.



– Po uzyskaniu niezbędnego ciśnienia zostanie uruchomiona ciepłownia Południe, co zapewni przywrócenie dostawy ciepła do osiedli Potkanów, Południe, Borki, Zamłynie, Ustronie, Nad Potokiem i pozostałych budynków w centralnej części miasta – zaznaczyła rzeczniczka.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W wieczornym komunikacie RADPEC poinformował, że lokalizowane zostało miejsce awarii sieci przy ul. Kościuszki. Trwają prace związane z usuwaniem awarii. Spodziewane zakończenie prac w tej lokalizacji zapowiedziano na godziny nocne. Natomiast nawodnienie i rozpoczęcie dostawy ciepła w obszarze pomiędzy ulicami Kilińskiego-Kościuszki spodziewane jest w sobotę w godzinach przedpołudniowych.„Kontynuowane są czynności mające na celu zlokalizowanie miejsca nieszczelności sieci ciepłowniczej w obszarze Osiedla Ustronie – odcięte są nadal odcinki sieci ciepłowniczej przy ulicach Osiedlowa i Sandomierska (nieparzysta numeracja budynków)” – napisano w komunikacie.Z ciepła w domach mogą się już cieszyć ci, których mieszkania obsługuje Ciepłownia „Południe”. Ciepłownia została uruchomiona o godzinie 18. Ciepła woda popłynęła do odbiorców w obszarze osiedli Potkanów, Południe, Borki, Zamłynie, Ustronie, Nad Potokiem oraz częściowo Planty i Śródmieście.Dostawa ciepła do północnego obszaru miasta zasilanego z Ciepłowni „Północ” przy ulicy Zofii Holszańskiej odbywa się bez zakłóceń.