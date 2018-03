Duża awaria ciepłownicza. Brak ciepłej wody, zimne kaloryfery

Trwają prace związane z usuwaniem awarii sieci ciepłowniczej w Radomiu. Od rana bez ogrzewania i ciepłej wody jest południowa część miasta, m.in. osiedla Południe, Borki, Zamłynie i Ustronie.

Rzeczniczka Radomskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Radpec Ewa Dobrzańska-Trela poinformowała, że do awarii doszło w dwóch miejscach. Dlatego w godzinach porannych została wstrzymana dostawa ciepła do odbiorców w południowej części miast.



– W związku ze znaczącymi ubytkami wody sieciowej konieczne było wyłączenie ciepłowni Południe – powiedziała Dobrzańska-Trela.



Dodała, że trwają prace związane z usuwaniem awarii sieci przy ul. Wrocławskiej. Równocześnie jest lokalizowane potencjalne miejsce awarii na odcinku sieci ciepłowniczej między ul. Kościuszki a Kilińskiego.



Obecnie napełniana jest sieć ciepłownicza w południowej części miasta.



– Po uzyskaniu niezbędnego ciśnienia zostanie uruchomiona ciepłownia Południe, co zapewni przywrócenie dostawy ciepła do osiedli Potkanów, Południe, Borki, Zamłynie, Ustronie, Nad Potokiem i pozostałych budynków w centralnej części miasta – zaznaczyła rzeczniczka.

Według niej, dostawa ciepła dla terenów, w których nie są prowadzone prace związane z usuwaniem awarii, powinna nastąpić po południu. Do wieczora mogą natomiast poczekać na dostawę ciepła mieszkańcy okolic, w których prowadzone są roboty.