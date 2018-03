Krzysztof Hołowczyc stracił prawo jazdy. Zobacz, z jaką jechał prędkością

Krzysztof Hołowczyc, mistrz Polski i Europy, czołowy zawodnik Rajdu Dakar, gnał z prędkością 113 km/godz. w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/godz. W Nowej Rudzie zatrzymała do drogówka. Rajdowiec nie przyjął mandatu, ale policjanci zabrali mu brawo jazdy.

Mistrz kierownicy spieszył się, bo, jak podaje serwis naszemiasto.pl, chciał zdążyć na... konferencję o bezpieczeństwie na drodze.



„Hołek” przekroczył dozwoloną prędkość ponad dwukrotnie, co skutkuje automatycznie zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące.



– Kierowca odmówił przyjęcia mandatu. Miał do tego prawo – powiedział portalowi tvp.info asp. szt. Paweł Petrykowski.



Za podobne wykroczenie, oprócz czasowej utraty prawa jazdy, grozi mandat od 400 do 500 zł i nawet 10 punktów karnych.





