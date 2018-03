Grypa zabiera Polaków. Tylko w lutym zmarło 10 osób

W lutym odnotowano w Polsce ponad milion zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, dziesięć osób zmarło - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Najnowszy meldunek, dotyczący ostatnich sześciu dni lutego - od 23 do 28 lutego - głosi, że w tym czasie odnotowano ponad 248 tys. zachorowań lub podejrzeń zachorowania. W pierwszych trzech tygodniach (01-07.02.; 08-15.02 i 16-22.02) odnotowywano odpowiednio: 242 tys., 271 tys. i 269 tys. przypadków.



W lutym z powodu grypy zmarło 10 osób: cztery osoby między 8 a 15 lutego; trzy między 16 a 22, kolejne trzy - między 23 a 28 lutego.



W styczniu odnotowano prawie 700 tys. przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.



Specjaliści przekonują, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym przez wirusy grypy są szczepienia.



Niezwykle istotne, jak podkreślają eksperci, jest także przestrzeganie zasad higieny, m.in. częste mycie rąk oraz kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe. Dzięki temu dłonie nie zostaną skażone wirusem i chory nie przeniesie go na inne osoby. W miejscach publicznych i środkach transportu należy unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia.



Wizyta u lekarza jest zalecana przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania grypy nie należy chodzić do pracy i pozostać w domu. To zmniejsza ryzyko groźnych powikłań.



Grypa zwykle atakuje nagle i wywołuje silną gorączkę, często powyżej 39 stopni C. Objawia się bólami mięśni, stawów oraz głowy.



W przeciwieństwie do przeziębień, w czasie grypy rzadko występuje katar, bardziej charakterystyczny dla niej jest natomiast suchy męczący kaszel. Grypa może mieć również przebieg bezobjawowy lub z niewielkimi objawami.

źródło: pap

Grypa występuje przez cały rok, jedynie w mniejszym nasileniu w poszczególnych okresach, np. latem. Od września 2016 r. do połowy sierpnia 2017 r. w sumie zarejestrowano ponad 4,8 mln zachorowań i podejrzeń, czyli 19 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu 2015/16. Od września 2017 r. liczony jest kolejny sezon grypowy.