Jacek Sasin: Marzec'68 był komunistyczną zbrodnią

Marzec'68 to komunistyczna zbrodnia. Rozniecanie waśni narodowościowych, etnicznych, czy rasowych jest zbrodnią – powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin (PiS). Ocenił, że nie byłoby takich wydarzeń, gdyby w narodzie nie znaleźli się zdrajcy.

– Trudno mówić w Marcu 1968 r. o istnieniu suwerennego i w pełni niepodległego polskiego państwa, gdzie jest władza wybrana z woli narodu, mogąca uchodzić za emanację woli narodu; takiej władzy wówczas nie było – powiedział Sasin, pytany w TVP1 o to, kto odpowiada za to, co działo się w Marcu'68.



Polityk wskazał, że w Polsce była wówczas „władza komunistyczna, narzucona z zewnątrz; narzucona przez sowiecki, totalitarny reżim”; „władza, która nie cieszyła się poparciem zdecydowanej większości narodu; zdecydowana większość narodu była przeciwko tej władzy”.



– Ta władza charakteryzowała się tym, że dochodziło w jej łonie często do wewnętrznych porachunków, tak jak w mafii; tak samo w tej władzy jedna grupa walczyła ostro z drugą. W pewnym momencie jedna z tych grup postanowiła sięgnąć po narzędzie antysemityzmu, narzędzie, które było jej wygodne, by pozbyć się swoich konkurentów – powiedział Sasin.



Jak dodał, „niestety wciągnięto w tę rozgrywkę bardzo wiele osób, które gdzieś, w różnych momentach zaangażowały się w antysemicką nagonkę”.

– My to potępiamy; mówimy, że tego typu zjawiska nie powinny mieć miejsca. Ale trudno winić Polskę czy polski naród, bo ta inicjatywa nie wychodziła z narodu; wychodziła z władzy komunistycznej – stwierdził Sasin.



– To nie oznacza, że chcemy uciekać od odpowiedzialności; ci komuniści byli Polakami, czy nam się to podoba czy nie, niestety. Historia komunizmu w Polsce to historia zdrady narodowej – dodał.



Pytany, czy można nazwać Marzec'68, „to co się wówczas wydarzyło, działania komunistów skierowane przeciwko osobom pochodzenia żydowskiego”, komunistyczną zbrodnią, Sasin powiedział, że „tak, to była komunistyczna zbrodnia”.



– Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, bo rozniecanie waśni narodowościowych, etnicznych czy rasowych jest zbrodnią, bo prowadzi to później – jak widzimy to w historii XX wieku – do wielkiej zbrodni, również zbrodni ludobójstwa – powiedział.



– Tak trzeba rzeczywiście te działania traktować ale – jak mówię – nie możemy uciekać od odpowiedzialności – dodał.



Sasin zaznaczył, że „nie podpisuje się pod twierdzeniami, które mówią, że to nie jest dzisiaj nasz problem, to co się wydarzyło”.



– Naszym problemem jest to, że ustrój komunistyczny w Polsce w dużej mierze był budowany przez Polaków, oczywiście z poparciem sowieckich bagnetów, sowieckich doradców, kierowany z Moskwy – powiedział.



Jak dodał, „nie zbudowano by skutecznie ustroju komunistycznego w Polsce i nie byłoby takich wydarzeń, gdyby w polskim narodzie nie znaleźli się zdrajcy, którzy byli gotowi ten ustrój w Polsce wprowadzać”.