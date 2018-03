„Militarystyczna ekstaza” Putina. Rosyjski dziennik o orędziu

W orędziu prezydenta Rosji Władimira Putina zabrzmiała „militarystyczna ekstaza” i na tym tle bledną nawet mowy przywódców ZSRR; jest to wizja dominacji wojskowej, której nie powstrzymają systemy obrony przeciwrakietowej – pisze dziennik „Wiedomosti”.

W artykule redakcyjnym gazeta zauważa, że choć orędzie Putin wygłosił do Zgromadzenia Federalnego, czyli obu izb parlamentu, to było ono w znacznie większym stopniu adresowanego do świata zewnętrznego.



„Militarystyczna ekstaza” tego wystąpienia „nie ma precedensu nie tylko w ciągu 18 lat rządów” Putina, ale i w całej najnowszej historii Rosji - oceniają „Wiedomosti”.



– Nawet radzieckie odpowiedniki, takie jak mowy (Jurija) Andropowa czy (Nikity) Chruszczowa w sposób oczywisty bledną na tym tle – dodaje gazeta.



Jak ocenia, „chodzi o ogłoszenie światu nowej konstrukcji politycznej” polegającej na „dominacji wojskowej Rosji na świecie” niepowstrzymywanej przez obecne i przyszłe systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Zdaniem dziennika przemówienie Putina to roszczenie do „imponującego triumfu wojskowego”, będące reakcją „na wszystko to, co Kreml uważa za geopolityczne poniżenie” z początku minionej dekady, w szczególności rozszerzenie NATO i budowę systemu obrony przeciwrakietowej USA.



– Ta w istocie ofensywna, a werbalnie obronna potęga wojskowa jest środkiem obrony nie tylko nowej strasznej Rosji, ale i jej sojuszników – zauważają „Wiedomosti”.



Zdaniem dziennika jest to „zaproszenie do tworzenia nowego Układu Warszawskiego”.

źródło: pap

– Militaryzm czasów Chruszczowa i Andropowa był roszczeniem do osiągnięcia parytetu z Zachodem – wojskowo-politycznego i częściowo gospodarczego. Putin apeluje o taką konstrukcję świata, w której dla nowej strasznej Rosji nie ma właściwie systemu kontroli i równowagi – oceniają „Wiedomosti”.„Wiedomosti” podkreślają, że przemówienie prezydenta było kilkakrotnie przerywane oklaskami publiczności, po których nastąpiły owacje na stojąco.– To widowisko łatwo można rozpoznać, jak i inne elementy tamtych czasów, kiedy w przemówieniach wodzów codziennie i regularnie mowa była o rakietach – zauważa rosyjski dziennik.